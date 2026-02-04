Celebran realización de 47 Feria del Libro del Palacio de Minería

A partir del próximo 20 de febrero y hasta el 1 de marzo de 2026, se celebrará la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), que tendrá como Invitado especial al estado Sonora.

Este evento cultural que es organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofrecerá actividades como las Jornadas Juveniles (23-25 de febrero), presentaciones, y homenajes a figuras como Armida de la Vara y Jaime Sabines.

Acompañada de la directora de Cultura de la alcaldía Cuauhtémoc, Inbal Miller y Mercedes Alvarado Miranda, Directora de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la directora General del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco Encinas, declaró que “representaremos la cultura de Sonora”.

"Les aseguró que Sonora trae a esta celebración de los libros lo mejor en producción de ciencia, poseía, lenguas originarias, derechos humanos y pensamiento crítico", señaló la funcionaria sonorense.

"Es un honor estar hoy en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un espacio que desde hace casi medio siglo es punto de encuentro para el pensamiento, el libro y la vida cultural de nuestro país", declaró en su intervención, Inbal Miller.

Foto: Especial

"Desde la alcaldía Cuauhtémoc entendemos la cultura como un campo fértil, un territorio donde las ideas circulan, se cruzan y se transforman. Nuestra demarcación ha sido históricamente un semillero cultural: aquí conviven editoriales, librerías, universidades, ferias, museos, galerías y espacios independientes que hacen de la Cuauhtémoc un corazón cultural en permanente movimiento".

"Por ello, para esta administración, fomentar la lectura es una acción prioritaria. Leer no es un privilegio, es un derecho cultural y una herramienta para fortalecer comunidad, pensamiento crítico y participación ciudadana", dijo.

*DRR*