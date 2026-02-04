Trabajadores del Metro CDMX amagan con paros y advierten riesgos en el transporte

La operación diaria del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se realiza con riesgos que comprometen la seguridad de usuarios y empleados, alertó este miércoles el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino.

Luego de encabezar una marcha al frente de unos 4 mil 500 trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Espino indicó que es el único sindicato que se ha tenido que manifestar para exigir inversión a fin de garantizar la seguridad en la operación del Metro.

Esto es un aviso, una manifestación de alerta de seguridad para todos los usuarios y para el Gobierno de la Ciudad de México. Por eso salimos todos los trabajadores a manifestarnos, a decirle al público usuario en qué condiciones estamos trabajando. Yo creo que somos el único sindicato en el mundo que sale a las calles para exigir los elementos necesarios para poder trabajar y para poder dar un servicio con eficiencia y seguridad a los millones de usuarios”, dijo.

¿Paros en el Metro CDMX?

Espino alertó que la próxima semana se reunirá su Consejo General para determinar si es necesario realizar paros de servicio para presionar al Gobierno de la Ciudad de México a fin de que destine este año 6 mil millones de pesos extra, exclusivos para tareas de mantenimiento en las 12 líneas que conforman la red del STC.

Nosotros la próxima semana llevaremos a cabo un Consejo General de delegados, el cual va a marcar las siguientes etapas de lucha y seguramente tendremos que llegar a realizar paros escalonados”, expresó.

El líder sindical afirmó que existe riesgo en las 12 líneas del Metro, incluso en la Línea 1, recientemente rehabilitada.

Tenemos problemas en la Línea 1; todavía no la hemos podido poner a punto. Estamos trabajando intensamente con las empresas externas para llevarlo a cabo”, señaló.

La flota de trenes también requiere mantenimiento urgente.

Los trenes —son 391 con los que contamos— están sin mantenimiento mayor. Este tipo de mantenimiento debe realizarse, como mínimo, cuando cumplen 750 mil kilómetros de recorrido, y muchos de ellos ya superan los 2 millones de kilómetros, por lo que existe un riesgo permanente”, alertó.

Sostuvo la postura del sindicato de que el parque elevado que se construye sobre la Línea 2 provocará afectaciones al Metro.

Es una obra innecesaria; nadie la pidió, que yo sepa. Ningún ciudadano solicitó esa obra y ese dinero se hubiera utilizado mejor en la misma Línea 2. Ahí necesitamos, como mínimo, mil 500 millones de pesos para rehabilitar los trenes, comprar durmientes, adquirir balasto e intervenir la parte eléctrica y electrónica de esta línea. Para eso se destinaron los mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno federal, no del Gobierno local, y la obra que se está realizando, junto con la ciclovía, en nada beneficia a quienes vivimos en la Ciudad de México, menos al Metro. Estamos teniendo muchos problemas y muchos daños”, dijo.

Marcha congrega a 4 mil 500

Lamentó que, desde que tomó posesión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no lo ha recibido.

No es queja, pero desde que tomó protesta nunca he tenido una plática con la jefa de Gobierno”, señaló.

Los monitoristas del Gobierno capitalino que cubrieron la marcha estimaron una participación de unos 4 mil 500 trabajadores del STC.

La marcha partió cerca de las 15:30 horas de las inmediaciones del Metro Balderas y llegó al Zócalo capitalino, así como a la avenida Pino Suárez.

