Vecinos exigen clausura total de obra ilegal en Iztapalapa

Vecinos de la colonia segunda Sección de Lomas Estrella, en la alcaldía Iztapalapa, exigieron la mañana de este miércoles, la clausura definitiva de la obra en construcción de un edificio ubicada en la esquina de la calle Narbona y avenida Paseo de Bizancio, debido a las irregularidades que se han presentado durante la construcción.

“Desde el año pasado empezamos a ver una construcción anómala en la calle de Narbona y Paseo de Bizancio. Una construcción que se empezó a dar sin los permisos, que no tiene los permisos habituales de una construcción, empezaron a hacer una excavación muy profunda. Es raro para la zona, porque es residencial y solo está permitida la construcción de uno o máximo dos pisos. Se investigó que si iba a hacer un edificio alto, por lo menos de cinco pisos, donde no está permitido”, dijo Óscar Sánchez Hernández, vecino de la colonia Lomas Estrella.

Sellos de suspensión fueron vulnerados

Además, los vecinos añadieron que desde el 23 de julio de 2025 se dio parte a las autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a a las autoridades de la alcaldía Iztapalapa, quienes colocaron sellos de suspensión de actividades por primera vez en la obra, los cuales fueron violados para continuar la construcción de la obra.

Foto: José Antonio García | Excélsior

“Han sido violados en diferentes ocasiones, los han roto, en un principio había solo un piso, luego lo rompieron las personas que están construyendo y echaron otro piso. Se volvió a avisar a las autoridades, volvieron a venir, volvieron a poner los sellos nuevamente de suspensión de actividades; es un estira y afloja, se han puesto cuatro veces los sellos para que no continúen las actividades; sin embargo, siguen construyendo”, añadió Óscar Sánchez

Los vecinos aseguraron que en octubre de 2025 fueron notificados, por parte de las autoridades, que la obra sería clausurada.

“Y que en ese mismo octubre era la última vez que los ponían, porque ya correspondía clausurar la obra completamente, cosa que no sucedió, estamos hablando de octubre en diciembre. Metimos un escrito de que no había sucedido la cancelación, por eso los vecinos estamos alerta, porque el lunes pasado vinieron unas personas a romper los sellos y entraron”, concluyó Sánchez.

En la construcción se puede observar una barda perimetral con dos puertas de entrada, una en la calle Narbona y otra en avenida Paseo de Bizancio y dónde se puede apreciar que los sellos fueron arrancados.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Construcción está en obra negra

La construcción se aprecia en obra negra, en el primer piso se observan las columnas y algunos polines, que sostienen las trabes; en el segundo piso se observan que las losas se encuentran sostenidas con polines de madera y lo que sería el tercer nivel se observan la instalación de las varillas para colocar los muros y trabes.

Mientras la diligencia que realizó este miércoles 4 de febrero, el personal del Invea y de la alcaldía Iztapalapa la obra se pudo apreciar sin trabajadores.

Foto: José Antonio García | Excélsior

*DRR*