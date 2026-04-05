¿Enfermo o borracho? Usuarias reportan a conductor del Metro de la CDMX

Un conductor de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue captado presuntamente en estado de intoxicación mientras operaba un convoy.

En un video difundido el sábado por la noche en redes sociales, se muestra al trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuando varias usuarias lo acusan de que ya no puede operar el tren y piden a policías de la estación Villa de Cortés evitar que siga al frente del convoy.

Las usuarias indicaron que el tren se frenaba de manera intempestiva frecuentemente.

“L2, de Hidalgo a Taxqueña el conductor M0654 incrementaba la velocidad y frenaba súbitamente, hasta que se desvaneció y parecía inconsciente”, se publicó en la cuenta de X @Caro_soycalle.

Incluso, entre las estaciones Nativitas y Villa de Cortés, el conductor se “desvaneció” sobre el tablero de control por lo que también sospecharon que podría estar enfermo.

“Entre la estación Nativitas y Villa de Cortes parecía que se había desmayado ya que se desvaneció sobre el tablero,su torso descansó sobre los controles, pasajeras accionaron las palancas de emergencia, en Villa de Cortes reportamos situación con policía PBI, la cual fue ignorada”, se indicó en la cuenta @Caro_soycalle.

Con respecto a este caso, el STC informó que realizará la verificación y, en su caso, se aplicarán medidas correspondientes.

Indicó que en principio el conductor no presentaba signos etílicos.

“El conductor no fue encontrado con signos de bebidas etílicas. En cualquier forma, la administración solicitó una investigación sobre los bloqueos constantes a la marcha del tren”, indicó el organismo.

Y afirmó que las usuarias recibieron atención inmediata.

“Con relación al video difundido sobre un conductor en la Línea 2, el Metro informa que la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como medida de seguridad para atender oportunamente cualquier situación.

“Respecto a lo señalado, se informa que la queja fue atendida en el momento y la usuaria agradeció la atención recibida. No obstante, se realizará la verificación sobre el actuar del conductor para determinar si se apega a los procesos operativos. De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes”, señaló en una ficha informativa.

JCS