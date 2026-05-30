Rescatan a nueve personas atrapadas en elevador de la Torre Latino

Nueve personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana.

Aunque no hubo lesionados de gravedad, tres personas requirieron atención por crisis nerviosas, informó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado, cuando las personas quedaron atrapadas en el octavo piso.

Informo que rescatamos a 9 personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados”, indicó en su cuenta de X.

La Torre Latinoamericana cumplió 70 años en abril, ya que se inauguró el 30 de abril de 1956, destacó como el primer rascacielos en el mundo construido en una zona de alto riesgo sísmico y con fachada de cristal y aluminio.

También fue el edificio más alto construido en América Latina, su altura es de 181 metros, con 43 pisos y tres sótanos, el arquitecto de la obra fue Augusto H. Álvarez.

El terreno sobre el que está construida albergaba el Vivarium de Moctezuma II (o la Casa de las Fieras), lugar donde el tlatoani resguardaba una colección de animales, aves y reptiles de todo el imperio. Posteriormente, en la época colonial, el lugar fue ocupado por el convento de San Francisco.