Estacionamientos públicos deberán responder por daños y robos

Con el objetivo de poner fin a los abusos cometidos por estacionamientos públicos y garantizar la protección de los usuarios ante robos o daños a sus vehículos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y al Código Penal local, para que los establecimientos expongan y hagan cumplir con los mandatos de la ley.

De acuerdo con datos oficiales, al menos seis de cada siete estacionamientos que operan en la Ciudad de México incumplen con las disposiciones legales, relacionadas con la contratación de seguros obligatorios.

Por ello, y de acuerdo con lo aprobado, los establecimientos estarán obligados a exhibir de manera visible información sobre los seguros o fianzas con los que cuentan para responder por afectaciones a los automóviles bajo su resguardo, así como por el robo de autopartes o de las propias unidades.

La reforma fue avalada por unanimidad durante la sesión ordinaria de este sábado, deriva de una iniciativa impulsada por la diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya.

Muchos estacionamientos colocan avisos en los que señalan que no se hacen responsables por pérdidas Foto: Tercero Díaz | Cuartoscuro

Al presentar el dictamen ante el Pleno, la legisladora señaló que la propuesta busca combatir una práctica recurrente en la ciudad: establecimientos que cobran por resguardar vehículos, pero que se deslindan de cualquier responsabilidad cuando ocurre un robo o daño dentro de sus instalaciones.

Si no lo hemos vivido en persona, seguramente conocemos a alguien que dejó su automóvil en un estacionamiento público y al regresar encontró una pieza robada, un golpe o incluso la desaparición total de su vehículo”, expuso.

Muchos estacionamientos, agregó, colocan avisos en los que señalan que no se hacen responsables por pérdidas, robos o daños, pese a que la legislación vigente ya les exige contar con mecanismos de protección para los usuarios

La reforma busca terminar con esta contradicción y dar certeza a quienes utilizan estos servicios diariamente en la capital, enfatizó la diputada del PT.