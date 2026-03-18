Tres menores se pierden en el Metro CDMX; piden auxilio a policías

Tres menores de edad que se extraviaron en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), fueron apoyados por la Policía Bancaria e Industrial para ubicar a su familia.

La mañana de este miércoles, tres hermanos, de 11, 12 y 13 años de edad, se aproximaron a oficiales de la PBI que realizaban recorridos por esa estación y les solicitaron ayuda.

Aseguraron que no sabían cómo regresar a su domicilio. Refirieron que no recordaban el camino de regreso a su hogar, ubicado en la colonia Ejército Constitucionalista I, II y III, en la alcaldía Iztapalapa.

Policías apoyan a menores extraviados en el Metro CDMX. Especial

Señalaron que asistirían a un evento deportivo en la alcaldía Venustiano Carranza; sin embargo, aseguraron que no supieron cómo llegar.

Ante ello, los uniformados los resguardaron para salvaguardar su integridad física.

Policías regresan a menores a su hogar

Con los datos proporcionados por los pequeños, los policías bancarios los trasladaron a su domicilio particular, donde los recibió su madre, de 47 años de edad.

Policías apoyan a menores extraviados en el Metro CDMX. Especial

La mujer agradeció a los oficiales la labor que realizaron al regresar a sus hijos.

¿A qué edad se recomienda viajar solo en el Metro?

No hay una única edad “oficial” universal para viajar solo en el Metro, pero en la Ciudad de México —y en sistemas como el Metro de la Ciudad de México— se toman como referencia criterios de madurez y seguridad:

Edad recomendada

Menores de 10 años: No deberían viajar solos. Siempre acompañados por un adulto.

Entre 10 y 12 años: Solo en trayectos cortos, conocidos y preferentemente con supervisión indirecta (alguien que los espere y esté en contacto).

13 años en adelante: Pueden viajar solos si ya conocen el sistema, saben orientarse y siguen reglas básicas de seguridad

Más que la edad, lo clave es que sepan ubicarse, pedir ayuda y reaccionar ante imprevistos.

Recomendaciones de seguridad

Antes de salir:

Memorizar o llevar anotados: dirección, teléfono de un familiar.

Tener saldo suficiente en la tarjeta de movilidad.

Avisar a dónde van y cuánto tiempo tardarán.

Durante el trayecto:

Evitar distracciones (celular todo el tiempo o audífonos a alto volumen).

No hablar con desconocidos ni aceptar ayuda de personas no identificadas.

Ubicar siempre a policías o personal del Metro (uniformados).

Viajar en los primeros vagones o en zonas más concurridas.

En caso de problema:

Pedir apoyo a la Policía Bancaria e Industrial o personal del Metro.

No salir de la estación si están desorientados; es mejor quedarse en un punto seguro.

*mvg*