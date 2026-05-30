Congreso CDMX avala auditorías y bienestar animal en Azcapotzalco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó tres acuerdos relacionados con la fiscalización de recursos públicos, la participación ciudadana en temas de comercio popular y el fortalecimiento de la protección animal.

Durante la sesión ordinaria, que se celebró este sábado, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga presentó ante el Pleno el acuerdo mediante el cual se avaló el Programa General de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que será ejecutado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El programa, previamente aprobado por la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior local, contempla la realización de 303 auditorías a entes que recibieron recursos públicos durante el periodo revisado.

De acuerdo con el documento, la estrategia de fiscalización busca fortalecer la rendición de cuentas, detectar riesgos, mejorar los mecanismos de control institucional y elevar la calidad del gasto público, con el propósito de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos de la capital.

En la misma sesión, el Pleno fue informado sobre la formalización de un convenio de colaboración entre la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local y la alcaldía Azcapotzalco, gobernada por Nancy Núñez.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

El acuerdo tiene como finalidad establecer mecanismos de cooperación institucional que permitan armonizar, actualizar y fortalecer el marco jurídico en materia de protección y bienestar animal.

También buena impulsar acciones conjuntas en beneficio de los animales y de una cultura de respeto hacia los seres sintientes es esa demarcación.

Los legisladores también dieron luz verde a la convocatoria para el Primer Parlamento del Comercio Popular, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto en el recinto legislativo de Donceles.

El ejercicio será organizado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, y de Desarrollo Económico, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y participación para quienes integran este sector.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en la Ciudad de México. El registro de aspirantes permanecerá abierto del 1 de junio al 1 de julio, mientras que el listado de las 66 personas seleccionadas se dará a conocer el próximo 14 de agosto.