Alcaldía BJ atribuye problema del arbolado al gobierno capitalino

La alcaldía Benito Juárez informó que el problema de riego de áreas verdes en las vías públicas se debe al suministro de agua tratada, el cual abastece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La demarcación difundió su respuesta a los vecinos que exigieron a las autoridades de esa alcaldía y del gobierno capitalino, que realicen un diagnóstico y un plan de acción para proteger los árboles en la alcaldía.

Si bien es cierto que las áreas verdes presentan falta de riego no es por falta de interés de la alcaldía, de unos años atrás a la fecha el suministro de agua tratada para riego, que se realizaba vía ‘Red de Riego’, fue suspendido por el organismo que en su momento se hacía cargo del vital líquido y actualmente el suministro de agua tratada depende de que exista suministro y el acarreo que hoy día debe ser con carro cisterna (pipa)”, indicó la demarcación.

Foto: Especial

La alcaldía señaló que no todas las áreas verdes de la demarcación son su responsabilidad, sino del gobierno capitalino.

Por ejemplo, el Eje Central Lázaro Cárdenas y otras vías primarias corresponde su atención a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El combate al muérdago corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), así como la emisión de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental o estudios ambientales de las obras constructivas.

La problemática del muérdago en la CDMX viene desde el 2006 y la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX se encuentra realizando estudios para identificar un control de dicha planta parásita, el cual a la fecha no ha llegado, por lo que la alcaldía realiza lo que se encuentra en sus manos que es el control cultural a través de la poda para reducir en lo posible su propagación”, indicó.

Foto: Especial

Otras dependencias, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están sujetas a normas ambientales para la poda de árboles, como la NADF-001-RNAT-2015.

Y aseveró que trabaja de forma coordinada con la CFE en los casos que existan interferencias con cableado eléctrico.

La demarcación indicó que trabaja en el retiro de árboles en riesgo de caer.