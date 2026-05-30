Endurecerán sanciones para fraudes con programas sociales en CDMX

Ante el incremento de fraudes cometidos a través de supuestos programas sociales, cuyas principales víctimas son adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores en condición de vulnerabilidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para castigar con mayor severidad estas conductas.

Las modificaciones a los artículos 233 y 233 Ter incorpora al Código Penal local un agravante para sancionar por delito de fraude a quienes, de manera directa o mediante terceros, simulen la entrega de apoyos o beneficios gubernamentales con el propósito de obtener ganancias económicas indebidas, “para sí o para terceros”.

La reforma deriva de una iniciativa presentada por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, del Partido del Trabajo, quien propuso fortalecer el marco legal para sancionar a las personas que utilizan de forma fraudulenta los programas sociales y se aprovechan de la necesidad de la población.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Si una persona se hace pasar por funcionario, gestora o utiliza a otra persona para hacerlo y promete apoyos gubernamentales a cambio de dinero o beneficios, podrá ser sancionada por el delito de fraude”, advirtió la diputada por el PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya.

Durante la discusión del dictamen, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la legisladora explicó en el Pleno que cada vez son más frecuentes los casos en los que personas adultas mayores o pertenecientes a grupos de atención prioritaria son engañadas con falsas promesas de incorporación a programas gubernamentales, a cambio de dinero o algún beneficio económico.

Remarcó que la finalidad de la reforma es “brindar una mayor protección a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y evitar que sean víctimas de estafas relacionadas con apoyos sociales”.

Licencias para cuidar a adultos mayores

Durante la sesión ordinaria de este sábado, también en el Congreso capitalino se aprobó un dictamen para reformar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, con el fin de que las personas trabajadoras puedan solicitar una licencia laboral para cuidar a familiares adultos mayores que padezcan enfermedades graves, crónico-degenerativas o se encuentren en etapa terminal.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

La propuesta, avalada, modifica el artículo 140 de la Ley del Seguro Social y el 37 de la Ley del ISSSTE.

Al presentar el dictamen, la diputada María del Rosario Morales Ramos señaló que la iniciativa busca garantizar que las y los trabajadores puedan atender a sus familiares enfermos, sin poner en riesgo su empleo ni su estabilidad económica.

Destacó que la propuesta representa un avance en el reconocimiento de los derechos de cuidado y en la protección de las familias, particularmente de las personas adultas mayores que requieren atención permanente.

Al tratarse de una legislación federal, el dictamen será remitido al Congreso de la Unión para continuar su proceso legislativo.