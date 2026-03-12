Usaron moto robada para matar a ex líder sindical del ISSSTE en Tlalpan

Las investigaciones por el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, van avanzando poco a poco, ahora han salido más detalles de cómo se movieron los agresores después del ataque ocurrido la noche de ayer miércoles 11 de marzo en Periférico Sur a la altura de la colonia Isidro Fabela, Ciuda de México.

Datos en redes sociales señalan que la motocicleta utilizada para cometer el crimen era robada, dijo en su cuenta @c4jimenez. Se trata de una Italika negra con permiso, que tenía reporte de robo desde el 27 de febrero de 2026. La moto fue localizada abandonada aproximadamente a un kilómetro del lugar donde ocurrió el ataque, en la alcaldía Tlalpan.

El ataque ocurrió en Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Ricardo Vitela

Agresores viajaban en moto

El homicidio generó alerta y conmoción, el exdirigente sindical circulaba a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee negra, modelo 2017, sobre Periférico Sur muy cerca de la calle John F. Kennedy. De acuerdo con los primeros reportes de la policía capitalina, unos sujetos que viajaban en motocicleta se le emparejaron mientras avanzaba por la vialidad y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo. Las autoridades señalaron que la víctima recibió al menos cinco impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control del volante.

Los sicarios @siete_letras

Tras los disparos, la camioneta siguió avanzando sin control, invadió los carriles centrales del Periférico y terminó impactándose primero contra el muro de contención y después contra otro automóvil particular que circulaba por la zona. En ese segundo vehículo viajaba una mujer que resultó lesionada por el choque; sin embargo, fue atendida por paramédicos en el lugar y posteriormente se informó que su estado de salud era estable.

Caos vial en la zona

El ataque provocó una fuerte movilización de policías y servicios de emergencia. Elementos de la SSC acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes comenzaron a recabar indicios, levantar casquillos y realizar las primeras diligencias en el lugar del crimen. Durante varias horas, los carriles centrales del Anillo Periférico con dirección al sur permanecieron cerrados, lo que generó complicaciones viales desde la zona de Perisur y en distintos tramos de esa importante vialidad.

También las autoridades comenzaron a revisar cámaras de videovigilancia del C5 y de negocios cercanos, con el objetivo de reconstruir la ruta que siguieron los agresores después de los disparos. Fue en ese rastreo donde se logró ubicar la motocicleta utilizada en el ataque, abandonada a corta distancia de la escena, lo que ahora forma parte clave de la investigación.

Fue identificado el ex líder

Luis Miguel Victoria Ranfla Facebook/INAI

La identidad de Luis Miguel Victoria Ranfla fue confirmada poco después del ataque por familiares que acudieron al lugar tras enterarse de lo ocurrido. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, y actualmente analiza testimonios, videos y evidencia pericial para tratar de identificar al responsable directo y determinar si en el ataque participaron más personas.

Luis Miguel Victoria encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE entre 2013 y 2022, periodo en el que participó en distintas negociaciones laborales y representó a miles de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Nadie ha sido detenido hasta el momento por el crimen.

