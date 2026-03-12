CDMX presenta agenda de derechos rumbo al Mundial; habrá “tarjeta roja” a la trata

A tres meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una Agenda de Derechos Humanos, que contempla cerca de 120 acciones para atender los retos que implicará la llegada de miles de visitantes durante el torneo.

El plan se integra en seis ejes que combinan acciones preventivas, operativas y de atención a víctimas.

Estos son:

Cancha pareja

Alineación por el cuidado

Pase seguro, Ciudad conectada

Mi porra me respalda

Cancha verde VAR Ciudadano

Los ejes combinan medidas en seguridad, movilidad, infraestructura y protección de derechos y pone especial énfasis en la prevención de delitos, como la trata de personas, particularmente la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el contexto de eventos masivos.

“Así se prepara la Ciudad de México ante la llegada de miles de visitantes para la justa mundialista”, dijo la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Prevención de delitos

Al presentar la estrategia, explicó que la ciudad busca anticiparse a los riesgos que históricamente han acompañado a grandes competiciones deportivas, como son violencia de género, discriminación y explotación de personas.

Foto: Especial

Ante ello, detalló que uno de los componentes centrales de la agenda es la campaña “Tarjeta roja a la trata”, que busca visibilizar y prevenir este delito antes y durante el Mundial.

“Queremos atender la trata desde el inicio, desde la prevención. Con la campaña ‘Tarjeta roja a la trata’, buscamos frenar estas conductas que son profundamente lacerantes para quienes las sufren”, afirmó el director general de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, Aaron Garduño Jiménez.

Explicó que la campaña incluirá difusión en distintos idiomas, capacitación a personal que tiene primer contacto con visitantes, como policías turísticos y personal de hoteles; el fortalecimiento de canales de denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y el Consejo Ciudadano.

“Es fundamental que se denuncie para que se pueda activar todo el aparato institucional”, sostuvo.

Evaluación de UNICEF

En caso de detectarse posibles víctimas de trata, se activarán protocolos interinstitucionales de atención que incluyen búsqueda, protección inmediata y acompañamiento integral.

Además, para prevenir el delito de trata y proteger a niñas, niños y adolescentes, se firmó un convenio de colaboración con la UNICEF.

Foto: Especial

Ante ello, el organismo instalará los llamados “puntos azules” en estadios, festivales futboleros y centros de información turística, para ofrecer apoyo y orientación a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo.

También se mantendrá monitoreo permanente en puntos de alta concentración de personas, como el Estadio Azteca, corredores turísticos, hoteles, centros de transporte y espacios comunitarios.

“El trabajo incidirá en torno a la prevención, vigilancia circular y la intervención inmediata”, explicó durante la presentación la secretaria de la Contraloría, Nashieli Ramírez.

“Y el convenio que firmamos con UNICEF establece justamente esquemas de colaboración para proteger y salvaguardar el interés superior de la infancia en el contexto del Mundial”, afirmó Brugada.

La mandataria añadió que el objetivo es que el organismo internacional no sólo participe en el evento deportivo, sino que también evalúe las políticas públicas de la ciudad dirigidas a la niñez.

“Queremos que UNICEF se convierta en evaluador de las políticas públicas a favor de la infancia que implemente la Ciudad de México”, subrayó.

Apoyo a menores extraviados

Asimismo, como parte del despliegue institucional, el Sistema DIF capitalino instalará módulos de atención con psicólogos, trabajadores sociales y personal jurídico para detectar posibles vulneraciones de derechos.

Además, la Comisión de Búsqueda de la ciudad activará el protocolo ECO: Escuchar, Conectar y Operar, en casos de extravío o desaparición de menores durante eventos relacionados con el torneo.

Foto: Especial

El plan también contempla protocolos de reunificación familiar para menores migrantes no acompañados, refugio de emergencia para personas en situación de calle y resguardo temporal de menores extraviados.

Además, se habilitarán zonas de “aterrizaje”, espacios seguros destinados a atender a adolescentes que puedan encontrarse alcoholizados o intoxicados por consumo de drogas o sin la compañía de sus tutores durante el Mundial, estarán a cargo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

“Queremos que la ciudad reciba al mundo con una agenda clara de derechos”, concluyó Brugada.

*DRR*