Casino Militar de Campo Marte en CDMX será Centro Internacional de Medios del Mundial 2026

El Casino Militar de Campo Marte, ubicado en Paseo de la Reforma, se convertirá en el Centro Internacional de Medios durante la Copa del Mundo de 2026, para concentrar a los miles de periodistas de todo el planeta que se espera cubran el torneo, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes principales.

Este será el espacio donde los periodistas, fotógrafos y corresponsales de todo el mundo podrán trabajar, informar y transmitir al planeta lo que sucede en nuestra ciudad durante este gran evento”, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El proceso de registro quedará habilitado este mismo jueves, a tres meses del arranque del encuentro mundialista.

El Casino Militar se ubica a alrededor de 19 kilómetros de distancia del Estadio Azteca. Recorrer esa distancia usualmente toma alrededor de 57 minutos en automóvil, aunque el tiempo puede variar según el tráfico.

Desde el recinto militar, Brugada subrayó que la atención mediática será inédita para la capital.

Recordó que en la edición del Mundial del 86 participaron alrededor de 12 mil periodistas de distintos países, cuyas transmisiones alcanzaron audiencias estimadas de entre cuatro y cinco mil millones de personas.

Los ojos del planeta estarán puestos en las ciudades sede y particularmente en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración”, señaló.

Presentación de campaña en CDMX para el Mundial 2026. Especial

La coordinación del Centro Internacional de Medios quedará a cargo de la actual coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno capitalino, Ana María Lomelí.

Tendrá la responsabilidad de articular la logística y el acompañamiento a periodistas nacionales e internacionales.

Tras hacer el anuncio, la Jefa de Gobierno agradeció el respaldo del Gobierno federal para que el recinto militar sea habilitado como sede del centro de prensa.

Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer posible que esta instalación se convierta en la casa de los medios durante el Mundial”, expresó.

Asimismo, reconoció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para la habilitación del espacio, cuya operación logística estará a cargo del teniente coronel Raimundo Barrera.

Presentan imagen y campaña CDMX

Presentación de campaña en CDMX para el Mundial 2026. Especial

En su oportunidad, Ana María Lomelí agradeció el nombramiento y, durante su intervención, presentó además la imagen oficial de la ciudad rumbo al Mundial 2026; una propuesta gráfica que combina dos símbolos: el ajolote y la serpiente emplumada Quetzalcóatl.

Explicó que la imagen busca representar “la fusión del pasado y el presente” de la capital.

Es el cuarto Mundial en nuestra casa, la Ciudad de México. Aquí se han escrito páginas inolvidables del fútbol”, dijo.

El fútbol reclama su territorio porque en México las canchas son sagradas”, expresó Lomelí al presentar además el video promocional que acompañará la campaña rumbo al torneo.

Presentación de campaña en CDMX para el Mundial 2026. Especial

La narrativa visual de la campaña gira en torno a la idea de que “la pelota vuelve a casa”, en referencia a que la capital será nuevamente protagonista del campeonato mundial.

Cada calle, desde el norte, oriente y poniente, será una vena que llega al corazón del sur de la ciudad”, afirmó.

En el mismo acto, Brugada anunció la creación de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de México, una nueva dependencia que estará encabezada por el exdiputado y promotor deportivo Javier Hidalgo.

La intención es consolidar a la capital como una ciudad referente en materia deportiva, más allá del Mundial.

“Para nosotros es una alegría que la Ciudad de México se convierta en una de las capitales del deporte”, concluyó.

*mvg*