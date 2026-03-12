Choca contra auto estacionado y se da a la fuga en Coyoacán; declaran pérdida total

El conductor de una camioneta que pertenece a una agencia de marketing chocó contra un auto estacionado en calles de Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), y luego se dio a la fuga.

El incidente ocurrió el pasado viernes en la colonia Del Carmen, que se ubica en la demarcación antes mencionada. El video en donde se observa el momento exacto del impacto se hizo viral en redes sociales.

Choque contra auto estacionado en Coyoacán

Choque en Coyoacán, CDMX. Especial

En noticias con Crystal Mendivil, de Grupo Imagen, presentaron el video de lo ocurrido y la denuncia que hizo la sobrina de Lucia, dueña del coche que recibió el fuerte impacto.

La denunciante refirió que cuando llamaron a la agencia de marketing a la que pertenece la camioneta que chocó contra el auto estacionado, dijeron que no iban a pagar absolutamente nada.

En tanto, aseguró que hubo otros dos vehículos dañados además del de su tía.

Luego, tras hacerse viral el video, la agencia en cuestión las contactó y les dio el número telefónico de la aseguradora para que la misma víctima del choque hiciera todo el trámite.

Conductor sufrió un desmayo, asegura agencia

Previo a ello, la agencia había compartido un comunicado en Instagram en donde recalcó que estaban intentando localizar a los propietarios de los vehículos afectados para hacerse responsables y dar seguimiento al caso.

Entendemos la molestia que este incidente pudo generar. Nuestro compañero sufrió un síncope, lo que provocó la situación”, detalló.

El síncope, comúnmente conocido como desmayo, es una pérdida brusca, breve y temporal de la conciencia y del tono postural, caracterizada por una recuperación rápida y espontánea. Se produce por una disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro.

Pérdida total de vehículo

Choque en Coyoacán, CDMX. Especial

En entrevista con la periodista Crystal Mendivil, Lucía, la dueña del vehículo impactado, indicó que su choche fue declarado pérdida total y que ahora tendrá que pagar el deducible y la baja de sus placas.

No logro asimilarlo, la verdad, así como a mi carrito le dio en el alma, a mí también. Esta persona, que no sé cómo llamarla, me hizo mucho daño, me quito mi patrimonio, mi medio de transporte”, dijo.

Además, cuestionó el supuesto motivo por el que el conductor perdió el control del vehículo.

Si reaccionas y ves el desastre que provocaste, por supuesto que se tenía que detener. Qué tal si yo estoy dentro del auto o qué tal si me hubiera matado. Todo mundo me dice que son fierros, que voy a tener otro auto y sí es muy probable, pero yo amaba mi auto”, declaró.

*mvg*