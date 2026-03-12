Viernes 13: No te quedes en casa, vive una 'Noche de Murciélagos' en CDMX

Si eres medio supersticioso o te gusta todo lo que tenga un toque misterioso, esta actividad es para ti, además se llevará a cabo en viernes 13, en la noche y el tema central son los murciélagos, por si fuera poco, será sin salir de la Ciudad de México ¡qué más quieres!

Se trata de la Noche de Murciélagos que se desarrollará en el sur de la Ciudad de México, una experiencia nocturna organizada por la Secretaría del Medio Ambiente que mezcla naturaleza, ciencia y un hasta aventura.

¿Dónde y a qué hora será?

La cita es en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, en Xochimilco, donde al caer la noche los visitantes podrán recorrer el bosque, observar fauna nocturna y participar en un monitoreo de murciélagos para conocer de cerca a estos animales que muchas veces tienen mala fama, pero que en realidad son fundamentales para la naturaleza.

Y es que los que saben, señalan que los murciélagos ayudan a polinizar plantas y dispersar semillas, por lo que son aliados clave para mantener los ecosistemas.

El recorrido arranca a las 17:30 y termina alrededor de las 21:00 horas, con un costo de 83 pesos por persona. Pero si quieres vivir la EXPERIENCIA COMPLETA, también hay opción de acampado, que comienza desde las 16:30 horas y termina a las 7:30 de la mañana del día siguiente, con un costo de $302 pesos por dos personas.

Recomendaciones

La recomendación es llegar con calzado cómodo, chamarra para el frío de la noche y muchas ganas de explorar. También piden no llevar plásticos desechables para evitar basura en la zona natural.

Así que, si te gusta la idea de pasar un viernes 13 diferente, entre naturaleza, murciélagos y cielo nocturno en Xochimilco, esta es una experiencia única y que seguro te dejará muchas emociones.