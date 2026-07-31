Los Ángeles replicaría modelo de renovación de Línea 2 del Metro 

Autoridades de Los Ángeles, California, podrían replicar el modelo de modernización de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Así lo adelantó la concejal Imelda Padilla, tras conocer los trabajos de rehabilitación efectuados con motivo del Mundial de Futbol de 2026.

Durante un recorrido por estaciones recientemente remodeladas, acompañada por el director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, la funcionaria angelina destacó que la experiencia capitalina “podría servir como referencia para los proyectos de movilidad” que desarrolla esa ciudad de cara a los Juegos Olímpicos de 2028.

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Me voy muy impresionada con su sistema del Metro, de ver cómo en tan poco tiempo lo pudieron remodelar para los visitantes de la FIFA; me encantó ver el estilo Art Déco y las exposiciones de arte. Me voy inspirada para llevar estas ideas al sistema de Metro de Los Ángeles; también vamos a recibir muchos visitantes en 2028”, expresó en un videomensaje compartido por Rubalcava en sus redes sociales.

Por su parte, el director del Metro señaló que el intercambio permitirá fortalecer la colaboración entre ambas ciudades en materia de transporte público.

Vamos a estar trabajando muy de la mano para mejorar nuestro sistema, compartiendo experiencias con la concejal y con la ciudad de Los Ángeles”, afirmó.

Para los trabajos de remodelación de la Línea azul, la administración capitalina destinó más de dos mil 200 millones de pesos Foto: Especial

El recorrido inició en la estación Bellas Artes y continuó hacia Zócalo-Tenochtitlan, donde ambos funcionarios sostuvieron actividades relacionadas con la cooperación entre las dos metrópolis.

Para los trabajos de remodelación de la Línea azul, la administración capitalina destinó más de dos mil 200 millones de pesos.

Aunque la mayoría de las intervenciones estuvieron listas durante la justa deportiva, algunas obras fueron concluidas semanas después de que terminó el torneo.