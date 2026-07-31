Detienen a presunto implicado en homicidio de ciudadanos estadounidenses

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), detuvieron en la alcaldía Milpa Alta a Iván "N", de 33 años, presuntamente relacionado con la desaparición y posterior homicidio de dos ciudadanos estadounidenses ocurrido en mayo de este año.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína en cristal, dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila tipo repartidor y una motoneta.

De acuerdo con las investigaciones, Iván Lazcano Álvarez estaría vinculado con la desaparición y posterior homicidio de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ciudadanos estadounidenses cuyos cuerpos fueron localizados tras ser reportados como desaparecidos el 20 de mayo de 2026.

La pareja desaparecida Especial

La captura representa un nuevo avance en las indagatorias que realizan autoridades federales y capitalinas. Durante junio fueron detenidas siete personas más en la Ciudad de México y el Estado de México por su probable participación en estos hechos, por lo que con esta acción ya suman ocho personas aseguradas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención a través de sus redes sociales, donde destacó que el resultado fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la SSC, la Fiscalía capitalina y la SSPC.

Resultado de una acción coordinada, compañeros de la SSC, de la Fiscalía CDMX y de la SSPC, en Milpa Alta fue detenido Iván 'N', quien está presuntamente relacionado con la desaparición y homicidio de dos ciudadanos extranjeros ocurrido en mayo; se le aseguraron dosis de aparente droga y un teléfono celular", publicó.

La captura representa un nuevo avance en las indagatorias que realizan autoridades federales y capitalinas Foto: SSC

El secretario agregó que las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados en el caso.

Con esta acción, ya son ocho las personas detenidas posiblemente vinculadas con el caso; las indagatorias conjuntas continúan para identificar a todos los involucrados y que no haya impunidad", señaló.

Finalmente, Vázquez Camacho agradeció el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al señalar que la coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer las investigaciones y combatir a los generadores de violencia responsables de delitos de alto impacto en la capital del país.