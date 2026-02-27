Tres alumnos permanecen en observación médica tras colapso de grada

Tres alumnos de la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología, que resultaron lesionados dentro de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, permanecen bajo observación médica como medida precautoria, así lo dio a conocer la escuela.

Fue durante la toma de fotografía de generación cuando el templete en el que estaban colapsó, por lo que decenas de alumnos terminaron en el piso, situación que fue atendida por la universidad para brindar acompañamiento a los estudiantes que han necesitado atención.

“La totalidad de las y los afectados recibieron atención médica y tres estudiantes permanecen en observación hospitalaria. Autoridades de la Universidad se encuentran presentes en el hospital para brindar apoyo y mantener comunicación permanente con sus familias”.

Además, para quienes requieran acompañamiento emocional, podrán acudir a la Clínica de Bienestar Universitario.

Para que una situación así no vuela a ocurrir, la Universidad afirmó que fortalece sus protocolos institucionales de protección civil para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a sus instalaciones.

“Agradecemos profundamente la solidaridad que ha recibido, a lo largo del día, la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología. Fieles a nuestra inspiración ignaciana, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado integral de todas las personas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El incidente ocurrió alrededor de las 10:45 horas durante la toma de fotografía de la generación 2022–2026 de la Licenciatura en Psicología.

En el lugar se encontraban cerca de 150 alumnos y acompañantes cuando la estructura cedió repentinamente, por lo que se activaron los protocolos internos de emergencia y se solicitó apoyo médico inmediato.

Las gradas provisionales formaban parte de un servicio contratado a un proveedor externo para la realización de la fotografía; sin embargo, al tratarse de un evento realizado dentro de las instalaciones de la Ibero, las autoridades educativas asumieron la responsabilidad institucional del seguimiento médico y del acompañamiento psicológico a las personas afectadas.

En tanto, se informó que, en coordinación con autoridades de Protección Civil del Gobierno capitalino, se iniciaron las revisiones de la estructura, para esclarecer las causas del colapso y determinar posibles responsabilidades.

Luego del incidente, directivos sostuvieron un encuentro con estudiantes y familiares para informar sobre la atención brindada y escuchar inquietudes de la comunidad universitaria.

Además, se comprometieron a mantener la comunicación constante con las víctimas y a dar seguimiento puntual hasta que las personas afectadas se recuperen totalmente.

“Como siempre, la seguridad y el bienestar integral de nuestra comunidad son nuestra prioridad”, se lee en un comunicado emitido por esa casa de estudios”, se lee en un comunicado emitido por la Ibero Campus Santa Fe, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

*DRR*