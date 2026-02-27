Afinan últimos detalles para concierto de Shakira en el Zócalo

Previo al concierto que la cantautora colombiana Shakira ofrecerá el próximo domingo 1 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, continúan los preparativos en torno al montaje del escenario, la instalación del equipo de audio y video qué estarán ubicadas tanto en la explanada, como en el Monumento a la Revolución y en la Alameda Central.

Hasta este viernes, el acceso peatonal en la zona de la explanada está autorizado únicamente al personal de la producción y se encuentra delimitado con vallas.

Mientras que, en el escenario, los trabajos se realizan para instalar el equipo de audio.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Se encuentran ya montadas las estructuras para la instalación de pantallas de video, donde se proyectará el concierto en las esquinas de 20 de noviembre, la explanada del Zócalo en Venustiano Carranza, Monumento a la Revolución y Alameda Central.

Se espera que este sábado 28 de febrero comiencen a llegar los fans de Shakira que pernoctarán para obtener el mejor lugar y disfrutar del concierto de la barranquillera que dará inicio a las 20:00 del domingo 1 de marzo.

Se espera que a este concierto asistan más de 210 mil personas que fue la cantidad de asistentes al concierto del año 2007.

Por lo que se recomienda a las asistentes planear la ruta y llegar con anticipación al concierto.

El gobierno de la Ciudad de México también anticipó que las personas podrán ingresar a la explanada del Zócalo con los siguientes objetos:

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables / chamarras

Zapatos / tenis cómodos

Baterías externas para cargar el celular

Foto: José Antonio García | Excélsior

Objetos no estarán permitidos:

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Tampoco se permitirá el acceso con animales de compañía

*DRR*