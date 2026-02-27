Incrementan inmuebles para alojamiento temporal en CDMX rumbo al Mundial

En la Ciudad de México, en promedio, tres departamentos o casas completas fueron sustraídos del mercado de alquiler residencial cada dos días durante el primer semestre de 2025, para ser destinados a turistas a través de la plataforma Airbnb.

Así lo revela el análisis de la última actualización de datos publicada por el Inside Airbnb, que contabilizó 27 mil 51 alojamientos activos en la capital al cierre de junio del 2025.

Cuatro alcaldías concentran 81 por ciento de estos espacios: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, caracterizadas por su centralidad urbana, conectividad y servicios.

La alcaldía Cuauhtémoc se mantiene como el principal epicentro del hospedaje temporal, con 12 mil 514 alojamientos activos, equivalentes al 46.1 por ciento del total capitalino.

Colonias como Roma, Condesa y Juárez concentran buena parte del crecimiento.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Le siguen Miguel Hidalgo, con 16.9 por ciento; Benito Juárez, 11.4 y Coyoacán con 6.4 por ciento, “que completan el mapa turístico del centro y poniente de la capital”.

Se proyecta que estas cuatro demarcaciones concentren el mayor número de visitantes durante el Mundial que arrancará el 13 de junio.

Pérdida de oferta habitacional

El incremento neto fue de 770 nuevos espacios entre diciembre de 2024 y junio de 2025, cifras que “revelan una aceleración en la conversión de vivienda de uso residencial a alojamiento, temporal cuando la ciudad enfrenta una crisis de vivienda en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, advirtió el “Proyecto Memorial Urbano”, al referirse a los datos arrojados por la plataforma.

Del total de anuncios activos, 17 mil 713 corresponden a viviendas enteras, 283 más que seis meses antes, lo que, según la asociación civil, implica una pérdida constante de oferta habitacional para residentes permanentes.

“Esto significa que las personas residentes pierden tres inmuebles completos cada 48 horas”, advirtieron integrantes del colectivo.

Los cuartos privados también registraron crecimiento; aumentaron en 387 unidades hasta alcanzar 8 mil 995 espacios.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

“En términos prácticos, -señalan los activistas-, equivale a que cada día un pequeño departamento dejó de estar disponible para habitantes locales y pasa al mercado turístico de corta estancia”.

Acaparan gestores inmuebles tipo Airbnb

El análisis revela además que dos mil 408 anfitriones controlan el 60 por ciento de la oferta total de inmuebles que operan como hospedaje de corta estancia en la ciudad.

“La narrativa dominante, respaldada por los anuncios de la plataforma, que quieren hacernos pensar que nos encontramos frente a una mayoría de pequeño propietario que rentan una habitación para llegar a fin de mes, queda desmentida por los números: el negocio opera, en sus dos terceras partes, como una industria profesionalizada”, advirtieron integrantes de Proyecto Memorial Urbano.

Según estimaciones del sector, estas empresas de administración pueden cobrar entre 25 y 30 por ciento de los ingresos generados por los inmuebles.

El crecimiento también se refleja en plataformas dedicadas a gestionar departamentos para renta temporal, señala el documento.

Datos publicados por Excélsior el lunes indican que durante enero aumentaron cerca de 25 por ciento las visitas y solicitudes hacia servicios de administración inmobiliaria, como Guesty y Smoobu, que ofrecen automatización, sincronización de calendarios y herramientas de inteligencia artificial para anfitriones.

Aunque estas empresas no detallan las zonas con mayor demanda, activistas vecinales aseguraron a este diario que el repunte podría anticipar una expansión del modelo rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Proyecto Memorial Urbano advirtió que estos factores “presionarán el mercado de vivienda en los próximos meses, especialmente conforme se acerque el Mundial de 2026. El evento podría intensificar la conversión de departamentos en alojamientos turísticos en la ciudad”, alertaron.

