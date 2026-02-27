Accidente en la Ibero fue por mala instalación de templete: Protección Civil CDMX

Graduados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana (Ibero), en la Ciudad de México (CDMX), resultaron lesionados al colapsar una plataforma instalada para la toma de la fotografía conmemorativa por la conclusión de estudios de la generación 2022-2026.

En la sesión se encontraban presentes alrededor de 150 estudiantes y personas acompañantes.

Se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación. A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella”, detalló Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en una publicación en las redes sociales de la dependencia.

Agregó que, de un total de 33 estudiantes valorados por los servicios médicos, 23 personas resultaron afectadas con golpes y lesiones menores, y seis fueron trasladadas a centros médicos para una valoración complementaria, como parte de los protocolos preventivos.

Ibero asume responsabilidad y garantiza cobertura médica

Accidente en la Ibero. Especial

En un comunicado a medios, la universidad detalló que, hasta el momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan la vida y que, al tratarse de un evento realizado en sus instalaciones, asumen plenamente su responsabilidad institucional, lo que garantiza la cobertura integral de la atención médica necesaria.

La estructura que sufrió el colapso formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor externo para la realización de la fotografía conmemorativa.

Accidente quedó en video

Accidente en la Ibero. Especial

El momento exacto en que cayó el templete con los estudiantes graduados, quedó registrado en videos que ya se hicieron virales en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo todos los estudiantes se encuentran posando para las fotografías que les están tomando, sin embargo, la sonrisa de todos se convierte en angustia cuando una parte del templete cae.

Tras la caída de los graduados, los padres de familia y autoridades de la Ibero que se encontraban en el lugar corren para auxiliar a los caídos.

¿Dónde se registró el derrumbe?

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 27 de febrero, en la explanada de la Universidad Iberoamericana, ubicada sobre Avenida Vasco de Quiroga 880, en la colonia Santa Fe Peña Blanca, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Tras el incidente, se desplegó un importante operativo de atención, arribó la patrulla del sector MX-998-D4. Se presentaron unidades del ERUM, entre ellas las ambulancias MX-456-D5, Móvil 71 y MX-408. También acudió la unidad 06 de SUUMA y se sumó la Unidad Médica Especial de Protección Civil. De la misma forma participaron unidades de la Cruz Roja, como la CDMX-19 y la MX-707.

*mvg*