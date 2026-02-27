Detienen a extorsionadores en el Centro Histórico con 12 mil pesos

Dos sujetos que se hicieron pasar por servidores públicos fueron detenidos en Calles del Centro Histórico, ya que le exigieron dinero a un hombre para que pudiera ingresar a un inmueble de su propiedad en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la captura ocurrió cuando la víctima les solicitó apoyo para detener a los sujetos a los que instantes antes les entregó dinero y que estaban metros adelante.

“El personal operativo realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia, cuando recibieron un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, de un ciudadano que pedía apoyo e indicó que dos sujetos que se identificaron como funcionarios, le solicitaron dinero en efectivo a cambio de dejarlo ingresar a su inmueble ubicado en la calle de República de Colombia, en la colonia Centro”.

Recuperan dinero

Cuando los agentes en campo de la SSC llegaron al lugar, se entrevistaron con un hombre de 35 años, quien les confirmó lo notificado por la frecuencia de radio, también detalló que les entregó 12 mil pesos en efectivo ante el temor que atentaran en contra de su integridad o de sus seres queridos.

La víctima señaló la dirección en que ambos escaparon, por lo que fueron identificados de inmediato, los uniformados los interceptaron y les realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial.

Foto: SSC

Gracias a la revisión les aseguraron la cantidad en efectivo señalada por el denunciante, así como una carpeta que contenía un número de cuenta y documentos de una investigación por despojo.

“Por estos hechos, los policías detuvieron a los hombres de 29 y 30 años de edad, quienes no acreditaron pertenecer a ninguna institución de Gobierno, les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”.

Sanciones que enfrentan

En la capital del país, el delito de extorsión tiene una sanción cinco a 10 años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización como multa; en caso de que la víctima sea mayor de 60 años, las sanciones aumentan un tercio.

“Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por servidor público miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno”.

Además de dichas sanciones, también se impondrán de tres a ocho años de prisión, cuando se usen armas de o algún objeto para causar daño, haya violencia física o cuando se haga creer a la víctima que en el delito existe la intervención de algún grupo de la delincuencia organizada y evitar su denuncia.

