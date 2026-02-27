Detienen a dos hombres en Xochimilco por homicidio cometido en Milpa Alta

Dos sujetos fueron detenidos en calles de la alcaldía Xochimilco tras asesinar a un hombre en Milpa Alta; para evitar su captura, uno de ellos disparó en contra de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Todo inició luego de recibir el reporte respecto a una persona que fue agredida con un arma de fuego, misma que quedó tendida sobre la vialidad, mientras los agresores, que llegaron a bordo de una motocicleta, se alejaron del lugar.

“Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, informaron de una persona lesionada en la esquina de las calles Purísima y Loreto, en el Pueblo de San Juan Tepenahuac, a donde se trasladaron de inmediato”, informó la SSC.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, observaron a un hombre con manchas de sangre en el rostro, por lo que solicitaron que arribara el servicio de paramédicos.

Foto: SSC

Al mismo tiempo, un testigo les informó que los agresores llegaron en una motocicleta negra, tras dispararle, se dieron a la fuga por la calle Loreto.

Comienza seguimiento

Al arribo de los servicios médicos, solo se pudo confirmar que la víctima ya no tenía signos vitales, los agentes de la SSC procedieron a acordonar la zona para esperar la llegada de los servicios periciales para levantar el cuerpo.

“Se implementó un dispositivo de búsqueda y localización, con el apoyo del monitoreo del personal del C2 Oriente, quienes en tiempo real ubicaron a los probables responsables en la esquina de las calles Zacapa y Camino a Nativitas, en la colonia Santa María Nativitas, de la alcaldía Xochimilco”.

Uno de los presuntos responsables, al notar la presencia de los policías, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en contra del personal de la SSC, por lo que al ver en peligro su integridad repelieron la agresión y lesionaron al agresor.

Foto: SSC

Una vez que terminó el intercambio de disparos, solicitaron el arribo de una ambulancia para que revisara al hombre lesionado.

“Paramédicos que llegaron al sitio atendieron a la persona a quien diagnosticaron con herida por disparo de arma de fuego en la rodilla de entrada por salida, sin requerir traslado hospitalario”.

Asuntos internos inicia investigación

Los policías capitalinos procedieron a hacer una revisión preventiva a los detenidos, a los que les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, un casco de motociclista y una motocicleta de alta gama de color negro con gris.

Los hombres de 28 y 21 años fueron detenidos y presentados junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público, para realizar la investigación del caso y determinar su situación legal.

En el caso de los oficiales que repelieron la agresión quedaron a disposición de la autoridad ministerial para rendir su declaración, a la par que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de lo ocurrido para coadyuvar con las indagatorias correspondientes.

