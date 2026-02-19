Lanzan objeto a automovilista, se descontrola, choca y muere en Circuito, CDMX

El conductor de un vehículo murió tras impactarse contra un muro de contención en Circuito Interior, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; presuntamente le habría lanzado una piedra en el parabrisas lo que habría hecho que perdiera el control.

Reportes policíacos señalan que elementos policíacos realizaban patrullajes a la altura de la calle Juan de la Barrera, colonia San Miguel Chapultepec, cuando varias personas les indicaron que metros adelante hubo un percance vehicular.

Había un hoyo en el parabrisas

Los uniformados se percataron de un vehículo color negro impactado en las barras de contención, además el conductor se encontraba inconsciente. Además, en el parabrisas estaba un hoyo.

Sin embargo, en el reporte oficial no se detalla si había una piedra u objeto al interior del vehículo que hubiese sido lanzado contra el parabrisas.

Investigarán las causas del accidente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que diagnosticaron al conductor del vehículo sin signos vitales con etiología a determinar.

"De acuerdo con los procedimientos policiales, los oficiales acordonaron el área e informaron de los hechos al agente del Ministerio Público, quien se hará cargo de los servicios periciales, así como de las investigaciones correspondientes", detalló la institución.

También es posible que un tráiler que pasó a su lado provocara que una piedra le reventara el parabrisas o alguna otra causa.

Muertes de automovilistas por eventos inesperados

Las muertes y accidentes viales en la CDMX suman más de 300 al año solo contadas en 2025, pero las cifras oficiales no desglosan cuántos accidentes ocurrieron específicamente por eventos inesperados como baches, objetos lanzados o fallas súbitas en el camino.

Los datos muestran que una proporción considerable de víctimas son motociclistas, y que una parte de los accidentes involucra colisiones con objetos o infraestructura fija, pero sin clasificación exacta por “causa externa imprevista”.

