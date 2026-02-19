Temperatura ayer en CDMX superó los 30 grados ¿Hoy a cuánto llegará?

Por primera ocasión en el año 2026, la temperatura máxima en la Ciudad de México superó los 30 grados centígrados a pesar de que todavía no ha terminado la estación de invierno y pese a que hace apenas unos días amanecía con temperaturas de 4 o 2 grados en algunas zonas altas como el Ajusco y otras áreas como Milpa Alta.

Una mujer se cubre de los rayos del sol con una bolsa de plástico durante su transito por el Centro Histórico.FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

El registro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital (SGIRPC) indicó que en la estación ubicada en el CCH Oriente de la alcaldía Iztapalapa, se alcanzaron 30.4 grados Celsius.

Temperatura mayor a los 29.2 grados registrados el 10 de febrero en la estación Los Cipreses en la alcaldía Coyoacán.

Temperatura para hoy y mañana

Para este jueves y viernes las temperaturas de entre 27 y 30 grados seguirán en la capital, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

“Un sistema de alta presión sobre el país, mantendrá ambiente cálido a caluroso y sin lluvia en el Valle de México”, indicó.

¿Cómo protegerse del calor?

Estos días el calor será intenso, por eso lo más importante es cuidarse. Las altas temperaturas pueden afectar la salud, sobre todo a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Golpe de calor

Es básico empezar a tomar agua todo el día, aunque no tengas sed. El cuerpo se deshidrata rápido con el calor y a veces ni se nota. Evita refrescos y alcohol porque deshidratan más.

La ropa también importa: usa prendas claras, ligeras y de algodón. Si puedes, gorra, sombrero o sombrilla ayudan mucho cuando el sol pega directo. Y usa en tdo momento bloqueador solar.

Entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, trata de no exponerte al sol por tiempos largos. Si tienes que salir, busca sombra, haz pausas y no te esfuerces de más. Caminar rápido, cargar cosas pesadas o hacer ejercicio fuerte a esa hora puede deshidratarte de más, incluso darte un golpe de calor.

Alerta por calor extremo

En casa, mantén ventilados los espacios, baja cortinas cuando el sol da directo y, si usas ventilador, acompáñalo con hidratación. Los baños con agua tibia ayudan a bajar la temperatura corporal.

Aguas con las señales de alerta: mareo, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva o confusión no son normales. Si aparecen, hay que parar, hidratarse y buscar atención médica si no mejoran.

