UNAM pide flexibilidad a profesores por retrasos en el Metro de la CDMX debido a obras

Las obras de rehabilitación en distintas líneas del Metro de la CDMX y los retrasos que provocan en los traslados de miles de usuarios ya impactan directamente en la comunidad de la UNAM, por lo que algunas facultades han solicitado flexibilidad académica.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) exhortó a su profesorado a considerar las complicaciones que enfrentan estudiantes debido a los trabajos de mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, la facultad pidió sensibilidad en actividades como exámenes, entregas y asistencia.

“Ante los trabajos de mantenimiento en diversas líneas del Metro, que han generado afectaciones en los traslados del estudiantado, hacemos un atento exhorto al profesorado para considerar estas circunstancias…”, indicó la FCPyS.

Facultad de Ingeniería también pide comprensión

La Facultad de Ingeniería de la UNAM también se sumó al llamado para que docentes consideren los retrasos provocados tanto por las obras como por las afectaciones derivadas de protestas sindicales en el Metro de la Ciudad de México.

En un mensaje en sus cuentas de redes sociales, la facultad recomendó flexibilizar el control de asistencia para evitar perjudicar a estudiantes por causas ajenas a su control.

“Se solicita atentamente al profesorado tomar en cuenta estas condiciones… en particular, flexibilizar el control de asistencia”, señaló.

Obras en Línea 3 del Metro afectan a estudiantes de la UNAM

La estación Universidad de la Línea 3 del Metro, principal acceso para estudiantes de Ciudad Universitaria, se encuentra en proceso de remodelación como parte de las obras previas al Mundial 2026.

Desde la semana pasada, accesos y zonas del vestíbulo fueron cerrados con tapiales, lo que ha generado:

Aglomeraciones en el acceso sur

Retrasos en el ingreso a la estación

Saturación en horarios pico

El viernes 10 de abril, alrededor de las 10:00 horas, la alta afluencia obligó a elementos de seguridad a permitir el acceso libre en torniquetes para agilizar el flujo de usuarios.

Se prevé que estas obras se extiendan al menos hasta antes del inicio del Mundial, programado para el 11 de junio.

vjcm