Tapizan la CDMX con publicidad ilegal; caos en paisaje urbano

La efervescencia por la llegada del Mundial ha provocado un gran retroceso en la regulación del paisaje urbano de la Ciudad de México.

Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), alertó que las empresas publicitarias se han aprovechado de la Ley de Publicidad Exterior para saturar con estructuras ilegales corredores restringidos como Reforma, Periférico e Insurgentes.

Según el organismo, el gobierno capitalino ha priorizado la estética política sobre el ordenamiento de un sector que opera fuera de norma ante la mirada de marcas y anunciantes.

“El Gobierno está más preocupado por pintar la ciudad de moradito, que por poner realmente en orden a las empresas de publicidad y evitar el enorme desastre que estamos viendo en toda la Ciudad de México”, dijo.

Negrete calculó que la euforia del Mundial ha provocado que los anuncios irregulares aumenten 20% en la capital.

Además, afirmó que actualmente existen aproximadamente 50 mil vallas publicitarias irregulares, 800 anuncios en muros ciegos y unos mil 800 anuncios espectaculares.

“Independientemente de la (publicidad irregular) ya existente... Estamos considerando que hay un aumento de 20% de estructuras ilegales, entonces eso es verdaderamente preocupante en el sentido de que pues no vemos para cuándo este Gobierno va a tomar en serio la problemática de la publicidad exterior”, lamentó.

A unos días para el inicio del Mundial, las empresas publicitarias están aprovechando la nula aplicación de la ley para explotar el negocio que deja aproximadamente 5 mil millones de pesos al año, agregó.

“La llegada del Mundial ha servido como catalizador para este descontrol publicitario. Las marcas patrocinadoras, ansiosas por captar la atención del consumidor, han encontrado en el vacío de autoridad el escenario ideal para desplegar anuncios de gran escala, espectaculares y envolventes, incluso en zonas restringidas como el corredor Reforma y otras vialidades principales como Periférico, Viaducto, Insurgentes, Circuito Interior y Tlalpan”, alertó.

La violación a la ley es evidente en la capital puesto que la norma establece una distancia mínima de 250 metros entre cada anuncio para evitar el caos visual; sin embargo, en la realidad es que es común ver espectaculares, vallas y muros saturados a menos de 50 metros de distancia, especialmente en vías primarias, acotó Negrete.

Y colocan anuncio mundialista con logotipos del Gobierno CDMX, sostuvo.

Un anuncio envolvente en un muro ciego de un edificio fue colocado en Calzada de Tlalpan a la altura del cruce con la calle Miguel de Cervantes Saavedra en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

La lona de tamaño monumental cuenta con el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México.

Contiene la figura de un exfutbolista de la selección mexicana, en el marco de los murales de jugadores que se han pintado en esta vialidad de cara al mundial.

El anuncio envolvente en muro ciego fue colocado a un lado, pero en el mismo edificio, de otro que se colocó en la fachada del edificio, sólo que esta lona cubre la fachada y las ventanas del inmueble, lo que sería una violación a la ley.

La distancia en la que se encuentran ambos anuncios también representaría otra irregularidad.

“Las dimensiones no pueden ser de más de dos terceras partes del total de la del muro, porque si es de más de dos terceras partes ya es ilegal.

Adicionalmente, la colocación, es decir, si al final del día este contienen esta propaganda del Estado, también tiene que cumplir con la Ley de la Publicidad Exterior, es decir, no podemos tener un muro y luego otra estructura publicitaria tiene que haber 250 metros entre uno y otro”, dijo Negrete.