Uber sigue operando dentro del aeropuerto; sin restricciones

Los taxis por aplicación como Uber y DiDi operaron ayer sin restricciones en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En un recorrido entre las 12:00 y las 15:00 horas realizado por Excélsior, no se observaron operativos para inhibir el acceso de estos servicios a las terminales 1 y 2.

Incluso, los taxis de aplicación hicieron maniobras en segunda y hasta tercera fila para cargar el equipaje y que los pasajeros subieran a los vehículos.

En la Terminal 1, los taxis por aplicación llegaban hasta enfrente de las puertas de aeropuerto y tuvieron tiempo para subir las maletas de sus clientes.

En la Terminal 2 la operación de los taxis de aplicación tampoco tuvo obstáculos.

Durante los recorridos no se observaron oficiales ni patrullas de la Guardia Nacional (GN) o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) para inhibir su operación.

El jueves, el AICM anunció que al día siguiente la GN comenzaría a realizar operativos en las inmediaciones de la terminal aérea en contra de autos de alquiler que no cuenten con permisos federales para brindar tal servicio, como los de Uber y DiDi.

“En el marco de las coordinaciones interinsti- tucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, publicó en su cuenta de X.

Al día siguiente, este diario corroboró que la GN comenzó con un operativo desde las primeras horas para inhibir que vehículos sin concesión recogieran pasajeros dentro de la terminal aérea, que es una zona federal.

Fue posible observar autos particulares provistos con teléfonos celulares o tablets frente al tablero en las que se observaban plataformas digitales abiertas como las de Uber y DiDi, cuyos conductores eran intervenidos por agentes de la GN. Les indicaban que estaba prohibido que cargaran pasajeros, pero no los infraccionaban en caso de no hacer caso.

Ayer esa acción disuasiva no se hizo presente en el AICM.