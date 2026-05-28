Uber lamenta que aún no estén terminadas bahías de ascenso en AICM

Uber México lamentó que las bahías habilitadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para ascenso y descenso de pasajeros de plataformas digitales de transporte privado, aún no esté “terminadas u operativas”, a menos de dos semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estamos revisando algunas de las soluciones operativas que ellos están diseñando, claramente hay una preocupación de la cercanía con el inicio de la Copa del Mundo y con el detalle de esas soluciones que todavía no están al cien por ciento operativas o terminadas”, aseveró Diego Martínez, director de Asuntos Públicos de Uber México.

La construcción de estas bahías, para servicios como Uber o Didi, que contarán con techado, vigilancia y señalización, en las terminales 1 y 2, inició a principios de este mes.

Esto luego que en marzo la Guardia Nacional reforzó los operativos en contra de la operación de plataformas digitales, tras una serie de manifestaciones y bloqueos por parte de taxistas concesionados del Aeropuerto, que acusaban “competencia desleal”.

Pláticas con la SICT

El ejecutivo de Uber afirmó que se mantienen conversaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que la medida no afecte a los viajeros, particularmente durante el Mundial, puesto que 89.6 por ciento asegura usar esta plataforma para sus traslados.

“Estamos en conversación constante con la SICT para ver cómo encontrar soluciones también que faciliten ese flujo de movilidad particularmente en las llegadas a los aeropuertos”, precisó tras presentar los resultados la Encuesta “Movilidad Urbana en el Mundial 2026: retos, demanda y el rol de las plataformas digitales en México”, realizada por la firma de consultoría estratégica y de investigación de mercados, de alcance global, The Competitive Intelligence Unit y Uber México.

Diego Martínez enfatizó que “es preocupante el nivel de acoso” que presuntamente padecen los operadores de Uber, principalmente en el AICM, por los operativos que se mantienen en contra del servicio de esta plataforma.

Operativo en el AICM para evitar la entrada de taxis de Uber y Didi Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Hemos pedido públicamente que esos operativos se detengan, que baje, digamos, ese nivel de acoso sobre los conductores y pasajeros, hemos solicitado a las autoridades, que se ponga el usuario en el centro”, señaló.

Puntualizó que el sector impulsa la emisión, por parte de autoridades federales, de un permiso temporal para la operación de Uber en el AICM y en los otros aeropuertos mundialistas, para “favorecer el ecosistema de movilidad, más eficiente y confiable”.

Confían en que habrá equilibro en servicios

Se busca “un ganar-ganar para todos”, tanto para permisionarios de taxi, plataformas digitales y los particulares que van y recogen a un pasajero o que puedan contratar otro tipo de servicios.

“Lo que esperamos es que al final logremos un equilibrio en coordinación con el gobierno para atender esta demanda”, dijo al señalar que, de acuerdo con la encuesta, la demanda de viajes por plataformas digitales, desde y hasta los aeropuertos de las tres sedes mundialistas del país, aumentará en más de 2.5 millones durante el Mundial.

En el caso específico de la capital del país, el estudio prevé que la demanda de movilidad se disparará entre nueve y 11 por ciento, durante los días de partido y particularmente cuando juegue la Selección Mexicana.

Foto: José Antonio García | Excélsior

De los consultados, 35 por ciento dijo usar aplicaciones de movilidad, frente a 35.8 por ciento que utiliza auto propio, para trasladarse a partidos o actividades relacionadas.

En tanto, el 50.9 por ciento aseguró que, si no existieran aplicaciones como Uber, reconsideraría asistir a partidos o actividades relacionadas con el Mundial.

Así de importantes se han vuelto las plataformas de movilidad para la vida diaria”, señaló Gonzalo Rojon, director de Análisis The CIU.

Ante este escenario, Uber México afirmó que “ya están en negociaciones con el gobierno capitalino para encontrar soluciones de operación” en la llamada última milla, zona delimitada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y a la que únicamente se podrá llegar caminando.

El análisis, realizado entre el 30 de marzo y el 10 de abril a partir de mil 560 entrevistas telefónicas a usuarios de streaming, plataformas de movilidad y asistentes potenciales a partidos y fan zones, estima que el Mundial dejará una derrama económica de dos mil 570 millones de dólares en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Esa cifra representará un incremento de 0.13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en menos de un mes, además de la generación de alrededor de 105 mil empleos temporales ligados a sectores como alimentos, transporte y hospedaje.