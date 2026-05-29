Procesan a franelero, decía ser de 'Los Tanzanios' para extorsionar en CDMX

Un Juez de Control ordenó la vinculación a proceso contra Víctor Hugo “N” por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación, el 15 de mayo, Víctor Hugo “N” presunto franelero y quien se identificó como integrante del grupo delictivo de “Los Tanzanios”, habría exigido al propietario de un puesto de hamburguesas en vía pública un pago de cinco mil pesos como “derecho de piso”, bajo amenazas de incendiar el negocio y causarle daño.

Detenido en flagrancia

Derivado de la denuncia, la Policía de Investigación desplegó un operativo el 22 de mayo, y tras dar seguimiento, se logró detener en flagrancia Víctor “N”, al momento en el que recibía el dinero exigido al comerciante, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Con los datos de prueba recabados, durante la audiencia del jueves pasado, se obtuvo la vinculación a proceso del sujeto y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, el juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX precisó que en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Víctor Hugo “N” es considerado inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.