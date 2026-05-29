¡Cuidado! Advierten de radiación extremadamente alta en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que se registran niveles extremadamente altos de Radiación UV en la capital del país, pidió a la población atender las recomendaciones y no correr riesgos este viernes 29 de mayo.

Radiación

¿Qué significa el índice UV y cómo protegerte?

Cuando escuchas que el índice UV está alto, se refiere a la intensidad de los rayos ultravioleta del sol. Mientras más alto sea el número, mayor es el riesgo de sufrir quemaduras en la piel y daños en los ojos si te expones durante mucho tiempo.

Aquí te damos los índices que señala la autoridad y sus posibles riesgos

Índice UV bajo (0 a 2)

El riesgo es mínimo. Puedes realizar actividades al aire libre con normalidad. Como medida básica, se recomienda usar lentes de sol cuando haya mucho brillo.

Índice UV moderado (3 a 5)

Ya conviene tomar algunas precauciones. Lo ideal es usar gorra o sombrero, aplicarte protector solar y utilizar lentes de sol, especialmente si permanecerás varios minutos bajo el sol.

Índice UV alto (6 a 8)

La protección ya es importante. Se recomienda usar sombrero o gorra, protector solar y lentes de sol. También hay que poner especial atención en bebés y niños pequeños, ya que su piel es más sensible.

Índice UV muy alto (9 a 10)

La exposición al sol puede resultar dañina en poco tiempo. Además de usar sombrero, lentes y protector solar, es recomendable evitar permanecer al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, vestir ropa de manga larga cuando sea posible y extremar cuidados con niñas y niños.

Índice UV extremo (11 o más)

Es el nivel de mayor riesgo. Lo mejor es evitar exponerse directamente al sol. Si tienes que salir, busca sombra constantemente y utiliza todas las medidas de protección posibles, ya que la piel puede quemarse en muy poco tiempo.

¿Qué pasa si el índice llega a 11 o más?, lo más recomendable es evitar estar bajo el sol directo durante las horas de mayor intensidad.