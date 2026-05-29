Clausuran dos desagües irregulares en canales de Xochimilco, CDMX

Autoridades del Gobierno capitalino y de la alcaldía Xochimilco clausuraron de manera provisional, dos desagües irregulares de la zona de canales, por incumplir con la normatividad ambiental y administrativa aplicable.

Canales en Xochimilco

Las sanciones se impusieron durante un operativo conjunto, para la atención, inspección y cancelación de descargas de agua en los canales de Xochimilco, en el participó personal de las secretarías de Medio Ambiente, y de Gestión Integral del Agua, en coordinación con trabajadores de la alcaldía, a cargo de Circe Camacho.

Cinco desagües

Durante las acciones e inspeccionaron cinco desagües, donde personal técnico especializado de la Segiagua realizó pruebas rápidas en campo con equipo de laboratorio móvil.

Desagües en Xochimilco Especial

Ello, para determinar las características de los flujos identificados en los puntos de descarga.

Tras las pruebas, se determinó que tres correspondían a aguas pluviales, por lo que se determinó que “no representan una fuente de contaminación ni un riesgo para la calidad del agua y la conservación de los canales de Xochimilco”.

Los otros dos desagües, ubicados en las zonas de canales de la alcaldía, “corresponden a aguas residuales, que incumplían con la normativa ambiental, por lo que se ordenó la clausura temporal de las actividades relacionadas con esas descargas irregulares”, precisó la Sedema.

Durante los operativos, cuatro establecimientos fueron clausurados, por orden de la alcaldesa Circe Camacho, debido a que ofrecían servicios sanitarios “no autorizados”, generando contaminación en los canales e incumpliendo la Ley en materia de establecimientos mercantiles.

La Secretaría de Medio Ambiente advirtió que mantendrá las acciones para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua y proteger uno de los ecosistemas más importantes de la capital, en acción coordinada con la alcaldía.