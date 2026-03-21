Policías detienen a turco en el Centro Histórico por violencia doméstica

Un hombre de nacionalidad turca fue detenido en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de violencia doméstica, quien fue llevado al Ministerio Público para que se determine su responsabilidad y situación legal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los agentes que patrullaban la zona fueron alertados sobre la situación, la cual se reportó por medio de una llamada telefónica al Cuadrante.

Al llegar a sitio, en las calles Revillagigedo e Independencia, de la colonia Centro, se entrevistaron con un hombre de 66 años de edad, quien se identificó como personal de vigilancia privada de dicho inmueble y refirió que, momentos antes, escuchó que una mujer gritaba, por lo que solicitó apoyo”.

El vigilante permitió el ingreso a los uniformados, quienes se entrevistaron con una joven de 33 años, también de nacionalidad turca, quien les explicó que su esposo le ocasionó una lesión en la cara y lo señaló.

Al probable responsable de 39 años de edad le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

En cuanto a las lesiones de la víctima, en el Ministerio Público la atendió un médico legista, que diagnosticó con lesión por golpes en el rostro, sin requerir traslado a un hospital.

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