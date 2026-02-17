Jueces atenderán en las calles denuncias por cobros indebidos en multas de tránsito

Jueces y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México dejarán por primera vez los escritorios y las salas de juicio para salir a las calles y atender demandas en materia de multas tránsito, una problemática que afecta en mayor medida a los capitalinos.

Tan solo en 2025, se atendieron 11 mil 994 denuncias en materia de tránsito, aunque representan apenas dos por ciento del total de multas emitidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó el magistrado presidente del Tribunal, Andrés Ángel Aguilera Martínez.

Reconoció que, aunque el Tribunal resuelve este tipo de controversias en un promedio de nueve meses, uno de los retos pendientes es “lograr que las sentencias se cumplan en menor tiempo y de manera efectiva”.

“Uno de los principales asuntos que resolvemos en materia de tránsito es por cobros irregulares de multas, la gente prefiere en muchas ocasiones no llegar hasta el Tribunal, porque el tema podría tardarse; en caso de que pretendan verificar, prefieren mejor ellos atender el pago de la multa”.

Irregularidades en recibos de agua

“Lo que buscamos es hacer el proceso más ágil”, dijo al anunciar el programa “Tribunal del Pueblo” o las “jornadas itinerantes territoriales”, con las que el tribunal acercará a la población sus servicios.

Tan solo en 2025, en el Tribunal de Justicia Administrativa se atendieron 11 mil 994 denuncias en materia de tránsito Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Se atendrán denuncias ciudadanas en barrios y colonias populares, no solo en materia de tránsito “sino en todo lo que aqueja a la ciudadanía”, como cobros irregulares en servicios de agua o predial, otras de las denuncias con mayor registro en el Tribunal.

La estrategia itinerante arrancará el próximo 27 de febrero la alcaldía Magdalena Contreras y se extenderá a Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde el acceso al tribunal suele ser más complicado.

“Todas estas alcaldías, por las condiciones de alejamiento del centro, difícilmente podrían llegar con nosotros, por eso tenemos intención de acercarnos primeramente a ellas”, afirmó Aguilera Martínez durante su primer acercamiento con los medios, tras asumir al cargo el pasado 7 de enero.

Orientación jurídica

“Resolvemos sobre multas, corralones, predial, cobros de agua, pero la gente lo desconoce. Por eso necesitamos acercarnos”.

Durante las jornadas se brindará orientación jurídica gratuita y defensa legal.

Por último, el magistrado presidente puntualizó que el llamado “Tribunal del Pueblo” forma parte de los tres ejes rectores de su administración, que incluye mejorar la impartición de justicia administrativa y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos.

