En GAM menos homicidios en 15 años: Lozano

La alcaldía Gustavo A. Madero registró el menor número de homicidios de los últimos 15 años, aseguró el alcalde, Janecarlo Lozano.

En entrevista con Paola Rojas en el foro de DPC, el edil indicó que todos los delitos de alto impacto se redujeron en esta demarcación que tiene 1.2 millones de habitantes y, que, por población, es más grande que varios estados de la República Mexicana.

También estoy contento porque ya ha sido el año histórico con menos homicidios en la historia de la alcaldía. Ya no estamos comparándonos con el año pasado eso, con los 15 años más recientes de Gustavo Madero, entregamos el año con menos homicidios en la historia. Todos los delitos de alto impacto se redujeron”, expresó.

Lozano indicó que las cifras de seguridad se están logrando debido a que tomó la responsabilidad de la seguridad pública.

En los años y tres meses gobernando, ya cuentan con un centro de monitoreo con 4 mil 800 cámaras de video vigilancia en 232 colonias, agregó.

Y logró pasar de 15 patrullas antiguas a cien nuevas unidades.

Gustavo Madero era conocida por muchas cosas, su hermosa Basílica de Guadalupe, el zoológico de San Juan de Aragón, pero no por su seguridad. Decidimos enfrentar y asumir la responsabilidad. Muchas veces los alcaldes aplican el ‘no me toca’ y a nosotros sí nos toca la seguridad”, dijo.

El alcalde afirmó que la demarcación se prepara para el mundial de fútbol.