No hay denuncias por delitos graves vs Rojo de la Vega: Magistrado presidente TJA CDMX

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no cuenta, hasta el momento, con ninguna denuncia por delitos graves en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó el magistrado presidente Andrés Ángel Aguilera Martínez.

Con Alessandra Rojo de la Vega, al día de hoy no tengo conocimiento de ninguna denuncia por delitos graves”, enfatizó el magistrado presidente durante una conferencia de prensa, la primera que ofrece tras llegar al cargo el pasado 7 de enero.

Habría delitos, pero no graves

Sin embargo, señaló que podrían existir asuntos por delitos no considerados graves.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Agregó que también se desconoce si algún funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc enfrenta actualmente una denuncia por faltas graves ante este órgano, aunque dijo que se revisará el tema.

Se revisará si hay registros específicos relacionados con funcionarios de su administración”, insistió.

Responsabilidades administrativas

El magistrado explicó que el Tribunal únicamente conoce de procedimientos relacionados con faltas administrativas graves, mientras que la mayor parte de las sanciones contra servidores públicos y particulares corresponden a instancias como la Contraloría y la Auditoría Superior, al tratarse de faltas no graves.

En ese contexto, detalló que, desde la creación de la Sala Ordinaria Especializada y las secciones correspondientes, se han atendido cientos de asuntos vinculados con responsabilidades administrativas.

En lo que va del año en el Tribunal se han registrado 358 procedimientos por faltas graves, mientras que en 2025 se resolvieron 858 casos.

“Los asuntos que vemos nosotros son los graves (…) donde ha habido algo muy fuerte. Afortunadamente son los menos, si fueran la mayoría estaríamos muy preocupados”, expresó Aguilera Martínez.

Recordó que, en su experiencia como magistrado ordinario, consta de 20 años de experiencia, le tocó juzgar e incluso sancionar a funcionarios de alto nivel, incluidos secretarios, subsecretarios, directores generales y alcaldes, lo que demuestra, dijo, “que el sistema sí funciona, aunque requiere fortalecerse”

“Creo que hace falta empujar más y revisar integralmente el sistema anticorrupción” concluyó.

