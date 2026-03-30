¿Tres en una moto? Irresponsabilidad de biker deja sin vida a una persona en CDMX

Un hombre perdió la vida y dos mujeres resultaron lesionadas tras impactar la moto en la que circulaban sobre la Avenida Xochimilco y la calle 6 en la colonia Pantitlán alcaldía de Iztacalco.

El conductor de la motocicleta perdió el control y se fue a impactar con un poste lo que ocasionó que los tres tripulantes de la moto salieran proyectados hacia la cinta asfáltica.

Los lesionados quedaron en diferentes posiciones lejos de la motocicleta que quedó metros adelante después del fuerte impacto, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia para atención médica.

Al llegar los paramédicos de una ambulancia informaron que el conductor de la motocicleta ya había fallecido por el fuerte impacto. Ricardo Vitela

Al llegar los paramédicos de una ambulancia informaron que el conductor de la motocicleta ya había fallecido por el fuerte impacto, una de las tripulantes fue trasladada a un hospital , la segunda mujer posteriormente fue llevada en otra ambulancia de Protección Civil de la alcaldía hacia un nosocomio para su atención médica.

El lugar quedó acordonado para los trabajos de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los trabajos de ley en el lugar y traslado del cuerpo a la coordinación territorial en Iztacalco para el inicio de la carpeta de Investigación ante el ministerio público.

Después de tres horas fue reabierta la vialidad de la Avenida Xochimilco que tuvo muchos problemas viales para la gente que procedía de Ciudad Nezahualcóyotl hacia el metro Pantitlán.

Las autoridades revisarán las cámaras del C5 de la Ciudad de México para ver si alguna de ellas captó el momento del impacto y verificar qué fue lo que originó el percance.

fdm