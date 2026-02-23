Tren de Aragua, objetivo de la SSPC en la CDMX; buscan a 12 integrantes

Los cuerpos de Keyderlin y Stephanie fueron ubicados calcinados en el Ajusco en julio de 2024. Además, el doble crimen fue documentado y utilizado por sus victimarios para amenazar a otras que como ellas cayeron en una red internacional de trata.

Por esos feminicidios hay dos detenidos que se suman a otros ocho arrestados, todos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua (TDA) en la Ciudad de México.

Un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que las dos mujeres de origen venezolano, igual que el grupo criminal, eran explotadas sexualmente en la zona de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc, a donde llegaron luego de ser traídas desde su país con engaños de un trabajo en el ramo del modelaje.

Una de ellas habría logrado irse de la Ciudad de México tras pagar una suma de dinero a los delincuentes, pero la otra víctima no pudo conseguir tal cantidad. La primera habría regresado para tratar de ayudar a su amiga, pero ambas fueron retenidas y asesinadas.

Los asesinos grabaron las torturas a las que las sometieron y utilizan ese material para disuadir a las mujeres de explotan de intentar escapar, confió a este diario una fuente de la SSPC.

Agregó que el TDA se ha hecho con el control de la trata en la zona de Sullivan y en Buenavista, luego de alianzas con La Unión Tepito, organización delictiva que opera narcomenudeo, extorsión, secuestros y homicidios en la Ciudad de México.

Incluso las indagatorias federales revelan que en inmuebles que han sido cateados y ligados al Tren de Aragua en la capital del país se han hallado dosis de droga que tienen las iniciales de La Unión Tepito.

En el informe de la SSPC hay un organigrama en el que se establece la estructura criminal del TDA que opera en la Ciudad de México y en otras entidades del centro del país, como Puebla y el Estado de México.

Objetivos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trazó la detención de 14 objetivos prioritarios del TDA, de los cuales dos ya fueron arrestados.

Se trata de Nelson Arturo “N”, alias Nelson Yamaha, y Guillermo José “N”, Jhoswar o Yoswar, quienes son considerados líderes en la CDMX de la red criminal que surgió en Venezuela en 2010.

Jhoswar fue arrestado en julio 2025 en Puebla y Nelson Yamaha, en octubre, junto con otros dos de sus cómplices en cateos realizados en Iztapalapa e Iztacalco.

El informe de la SSPC, señala que los otros 12 objetivos prioritarios son: Anderson Sebastián “N”, alias Chucky, quien es jefe de célula, así como Julio Cesar “N”; Joy Maikel “N”, alias Potasio; Euclides Manuel “N”, alias Kilin y/o Morgan; Kleiver Gustavo “N” o Josué Ricardo “N”, identificados como sicarios.

Además, también buscan a los operadores financieros Carlos Eduardo “N”, Bryan “N”, Lesli Vareli “N” y Alejandro “N”, así como a Yorbells Coromoto “N”, conocida como La Maracucha y/o Roxana Arias, y a Michel Alexandra “N”, por captar víctimas, y a Jesús Alberto “N”, jefe de célula.

Todos están ligados en ocho carpetas de investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa y trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

En todo el esquema criminal se tienen identificados a 26 integrantes del TDA, entre ellos dos mexicanos que son proxenetas y una célula de siete criminales denominada Batiperros, que opera como brazo armado.

La ruta

Las autoridades federales de la SSPC detectaron que las mujeres ingresan por vía terrestre en la frontera sur de México, en Tapachula, Chiapas, continuando su recorrido hasta llegar a la Ciudad de México, en donde son explotadas sexualmente.

En la capital del país son obligadas a pagar de forma individual una cuenta de 12 a 14 mil dólares al mes. Siendo el pago por la estancia y uso de plaza de 12 mil 500 pesos semanales mediante transferencias bancarias y efectivo.

Después son llevadas hacia Estados Unidos, donde también son explotadas sexualmente.

El presidente de ese país, Donald Trump, declaró la guerra a esta organización criminal por ingresar fentanilo a su país.

En septiembre, Trump anunció que atacó un barco en el que viajaban integrantes del TDA que se dirigían a Estados Unidos, lo que dejó 11 muertos.