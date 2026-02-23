Gobierno capitalino informa que las instituciones públicas operan con normalidad

El Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer ayer por la noche que “tras los hechos registrados este día en el municipio de Tepalpa, Jalisco, la capital del país se mantiene en calma” por lo que todas sus oficinas e instituciones públicas, sistemas de transporte y servicios en general funcionarán con normalidad este lunes.

En cuanto a las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, de la Red de Transporte de Pasajeros, de Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús no reportaron ninguna situación que afecte su funcionamiento.

El gobierno local dio a conocer que los servicios de salud, como son hospitales y clínicas seguirán trabajando con normalidad.

“Por lo que se refiere a los servicios educativos que dependen de la SEP, y las actividades económicas y culturales se indica que se realizarán de manera normal este lunes” dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

Este domingo 22 de febrero fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información oficial, el líder del grupo delictivo murió durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde los Departamentos de Justicia y de Estado ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

La muerte de uno de los narcotraficantes más poderosos y escurridizos de los últimos años no sólo cimbró los medios nacionales. La noticia ya le dio la vuelta al mundo, pues a ‘El Mencho’ se le señalaba por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo, así como de lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.