Tras tormenta de ayer en CDMX, retiran más de 80 árboles en la GAM

Tras la tormenta con granizo que cayó la tarde noche del sábado en la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo A. Madero informó este domingo que retiró más de 80 árboles caídos.

La demarcación desplegó un operativo especial para el retiro de los árboles, luego de que la lluvia se concentró entre las avenidas Insurgentes Norte y Eduardo Molina, lo que provocó la caída de árboles que bloquearon vialidades primarias y secundarias en las colonias Lindavista, Residencial Zacatenco, Industrial, Vallejo, Miguel Bernard y Othón de Mendizabal.

El alcalde Janecarlo Lozano, instruyó la instalación de un puesto de mando para coordinar las labores de atención, dar seguimiento a los reportes ciudadanos y supervisar los trabajos hasta el restablecimiento de las condiciones de movilidad, de acuerdo con un comunicado.

Las colonias afectadas fueron: Lindavista, Residencial Zacatenco, Industrial, Vallejo, Miguel Bernard y Othón de Mendizabal. Especial

Durante toda la madrugada, brigadas de Protección Civil, Servicios Urbanos y personal de las diez Direcciones Territoriales realizaron el retiro y seccionamiento de los árboles caídos, la liberación de vialidades, la remoción del granizo acumulado en calles y banquetas, así como la limpieza de coladeras y accesorios pluviales para facilitar el desfogue del agua y disminuir el riesgo de nuevos encharcamientos”, informó la demarcación en un comunicado.

"No podemos prevenir ni predecir los desastres naturales. Lo que sí podemos garantizar es que existe un equipo preparado para responder sin importar la hora, si es de madrugada o fin de semana. Nuestro compromiso es estar donde la ciudadanía nos necesita", dijo Lozano a través del comunicado.