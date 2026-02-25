Tras dos días bajo cero, sube 'súper rápido' temperatura en CDMX
El lunes 23 de febrero la temperatura mínima registrada en la capital fue de -2.9 grados en la zona del Ajusco Medio y el martes de -2.1
Luego de dos días consecutivos con temperaturas bajo cero en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, la madrugada de este miércoles el frío cedió y alcanzó 0.8 grados en el pueblo de Topilejo de la misma demarcación.
Así lo indican los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.
Ajusco medio con la temperatura mínima
El lunes la temperatura mínima registrada en la capital fue de -2.9 grados en la zona del Ajusco Medio y el martes de -2.1 en la colonia Belvedere
El pronóstico de la dependencia es que las temperaturas seguirán subiendo hacia el fin de semana.
Máximas de 26 grados
Ello coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que indica que para este jueves las temperaturas mínimas serán de entre 5 y 7 grados.
Y las máximas de hasta 26 grados, ello debido a que la masa de aire ártico relacionado al frente frío 37 se ha modificado y permitido el aumento gradual de temperaturas, indicó.