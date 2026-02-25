Tras dos días bajo cero, sube 'súper rápido' temperatura en CDMX

Luego de dos días consecutivos con temperaturas bajo cero en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, la madrugada de este miércoles el frío cedió y alcanzó 0.8 grados en el pueblo de Topilejo de la misma demarcación.

Así lo indican los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Altas temperaturas en CDMX. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

Ajusco medio con la temperatura mínima

El lunes la temperatura mínima registrada en la capital fue de -2.9 grados en la zona del Ajusco Medio y el martes de -2.1 en la colonia Belvedere

Los días más fríos en el cerro del Ajusco han sido con temperaturas de entre 5 y 6 grados bajo cero. Ernesto Méndez

El pronóstico de la dependencia es que las temperaturas seguirán subiendo hacia el fin de semana.

Máximas de 26 grados

Ello coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que indica que para este jueves las temperaturas mínimas serán de entre 5 y 7 grados.

calor extremo

Y las máximas de hasta 26 grados, ello debido a que la masa de aire ártico relacionado al frente frío 37 se ha modificado y permitido el aumento gradual de temperaturas, indicó.