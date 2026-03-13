Transforman un billboard en demostración de diseño urbano en Periférico

En las grandes ciudades, el espacio se ha convertido en uno de los recursos más escasos dentro del hogar.

Los departamentos son cada vez más compactos, las rutinas más dinámicas y cada metro cuadrado debe cumplir múltiples funciones como trabajar, descansar, convivir o estudiar.

Frente a esta realidad, el diseño y la arquitectura doméstica han comenzado a buscar soluciones cada vez más funcionales para adaptarse a la vida urbana.

Esa conversación también empieza a trasladarse al espacio público. En la Ciudad de México, una intervención publicitaria ubicada sobre el Segundo Piso del Anillo Periférico transforma un billboard tradicional en una representación visual del diseño funcional aplicado a la vida cotidiana.

IKEA y Montalvo

La pieza fue desarrollada por IKEA en colaboración con la agencia creativa mexicana Montalvo, quienes decidieron convertir el propio medio publicitario en parte de la idea. En lugar de utilizar el espectacular únicamente como soporte gráfico, integraron un sistema de almacenamiento real dentro de la estructura del anuncio, creando una metáfora visual sobre cómo aprovechar mejor el espacio en el hogar.

La instalación, visible del 9 al 31 de marzo, convierte el formato publicitario en una demostración del concepto que la marca busca transmitir: “IKEA cabe en cualquier espacio y es para cualquier espacio”.

Más que una pieza publicitaria tradicional, la ejecución busca ilustrar cómo el diseño puede adaptarse a la vida cotidiana en las grandes ciudades. Al integrar un sistema de almacenamiento dentro del propio anuncio, la intervención utiliza el medio publicitario como parte de la idea creativa y traslada el lenguaje del hogar al entorno urbano.

La propuesta surge en un contexto en el que los espacios domésticos cumplen cada vez más funciones dentro de superficies cada vez más limitadas. Frente a este escenario, las soluciones de diseño buscan responder con mayor flexibilidad y funcionalidad.

Actualmente, los hogares urbanos tienen que resolver muchas cosas en poco espacio. Para IKEA, el diseño inteligente es justamente eso, encontrar maneras simples de hacer que cada metro cuadrado funcione mejor para las personas”, señaló Fernanda Cortés, External Communication Manager de IKEA México.

Para Pepe Montalvo, fundador de la agencia creativa Montalvo, el insight fue claro: “¿Por qué no convertir el propio medio publicitario en una demostración del producto? Así decidimos transformar un billboard y mostrar que sus soluciones realmente caben en cualquier espacio”, explicó.

La intervención forma parte de la estrategia de comunicación de IKEA en México para acercar sus soluciones a la vida cotidiana de las personas, destacando cómo el diseño funcional puede responder a las nuevas dinámicas de los hogares urbanos.

Con presencia creciente en el país, IKEA ha buscado posicionarse en México con una propuesta centrada en diseño funcional, accesible y adaptable a la vida cotidiana de los hogares urbanos. En ese proceso ha trabajado con agencias creativas como Montalvo, firma independiente fundada por Pepe Montalvo y con más de una década de operación en el mercado mexicano.