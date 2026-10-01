Trabajadores sindicalizados del IMSS realizaron protestas y bloqueos

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron este jueves una serie de protestas y bloqueos a la circulación vehicular para manifestar el incumplimiento de sus demandas ante el sindicato de esta dependencia.

Desde el mediodía, los trabajadores realizaron una marcha de las instalaciones del Centro Médico Siglo XXI a las oficinas del sindicato ubicadas en la calle de Zamora número 107 en la colonia Condesa.

Los trabajadores sindicalizados señalaron ante la sede nacional del sindicato que del 8.9 por ciento de aumento salarial, el 2.9 por ciento se iría directo al salario, mientras que el 6 por ciento restante sería destinado a prestaciones y Afore.

Solicitaron una mesa de diálogo para el próximo cinco de octubre, donde exigirán el 10 por ciento de aumento directo al salario.

Mientras se desarrollaban el bloqueo de la circulación del Circuito Interior y la calle de Juan Escutia, los trabajadores sindicalizados rompieron las cadenas de la puerta del edificio e ingresaron a la sede sindical.

Elementos del Agrupamiento Metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron al lugar para resguardar las instalaciones del sindicato.