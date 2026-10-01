Consiguen recuperar más de 200 inmuebles que fueron despojados a sus dueños

Como resultado de la reestructuración operativa implementada en agosto contra el despojo, el Gobierno de la Ciudad de México alcanzó la recuperación de 216 inmuebles afectados por este delito.

Dicha cifra es con corte al 29 de septiembre, de los cuales 66 corresponden a nuevas carpetas de investigación y 150 a expedientes iniciados con anterioridad.

A partir de agosto, que replanteamos la estrategia contra el despojo y que nos comprometimos a agilizar todos los procesos, se han recuperado 216 inmuebles", destacó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El funcionario detalló que la política de seguridad instruida por la administración capitalina no solo ha permitido la restitución de propiedades a sus legítimos dueños, sino también un avance sustancial en el ámbito ministerial y judicial.

En este sentido, se han logrado judicializar un total de 236 asuntos vinculados a este ilícito, de los cuales 51 casos corresponden a indagatorias recientes y 185 a causas anteriores.