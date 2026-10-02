Marchas y bloqueos hoy viernes 2 de octubre; horarios y alternativas viales

Este viernes 2 de octubre se prevé una jornada de movilizaciones masivas en la Ciudad de México con motivo del 58 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, además de concentraciones, rodadas, eventos culturales y espectáculos que podrían generar afectaciones a la circulación en diversas alcaldías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que para este día se tienen previstas dos marchas, 31 concentraciones, tres citas agendadas, tres rodadas motociclistas, dos rodadas ciclistas, una rodada en patines y 18 eventos de entretenimiento masivo.

Marchas

Marcha del STUNAM

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán a las 15:30 horas en el Hemiciclo a Juárez para partir con dirección al Zócalo capitalino en el marco de la conmemoración del 2 de octubre.

Se estima la participación de 2 mil 500 personas.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Norte.

Marcha del Comité 68 Prolibertades Democráticas

La movilización principal partirá a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con rumbo al Zócalo capitalino.

Participarán estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos que exigen justicia por los hechos de 1968 y 1971, además de expresar posicionamientos sobre otros temas sociales y políticos.

Las afectaciones viales se concentrarán en Eje Central, Flores Magón, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y el Centro Histórico.

Alternativas viales: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión.

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán

A las 11:00 horas realizarán un foro en el plantón de Mujeres Mazatecas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente se incorporarán a la marcha conmemorativa.

Alternativas viales: Circunvalación, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier.

Contingentes estudiantiles rumbo a Tlatelolco

Desde las 12:00 y hasta las 15:00 horas, estudiantes de la UNAM, IPN, UAM, UACM y otras instituciones educativas se reunirán en distintos planteles para trasladarse hacia la Plaza de las Tres Culturas.

Las movilizaciones partirán desde Ciudad Universitaria, CCH Sur, Prepas 3, 4, 5, 6 y 7, FES Zaragoza, UAM Azcapotzalco, UAM Iztapalapa, UAM Cuajimalpa, UAM Xochimilco, ENCB Zacatenco, Santo Tomás, UACM y otros puntos.

Alternativas viales: Periférico Sur, Avenida Universidad, Río Churubusco, Circuito Interior, Insurgentes Sur.

Protesta por falta de agua en Gustavo A. Madero

Vecinos del Subconjunto Habitacional Joyas Vallejo se manifestarán a las 06:00 horas sobre Calzada Vallejo por presuntas afectaciones en el suministro de agua potable.

Alternativas viales: Avenida Ceylán, Eje 5 Norte, Circuito Interior, Avenida Montevideo.

Asamblea en Culhuacán

A las 15:45 horas se realizará una reunión vecinal en el Ex Convento de Culhuacán para discutir temas relacionados con la operación del panteón comunitario.

Alternativas viales: Eje 3 Oriente, Canal Nacional, Taxqueña, Avenida Tláhuac.

Asamblea de Colombianos en México

A las 18:00 horas se realizará el evento "Encuentros de tambor presente" en el Parque de los Venados, en Benito Juárez.

Alternativas viales: División del Norte, Avenida Universidad, Municipio Libre, Eje 7 Sur.

Concentraciones

Policías de Protección Federal

A las 08:00 horas acudirán a oficinas ubicadas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo para exigir respeto a sus condiciones laborales.

Alternativas viales: División del Norte, Avenida Universidad, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan.

Colectiva Las Tonantzin

A las 09:00 horas se concentrarán frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Doctor Digna Ochoa y Plácido.

Alternativas viales: Doctor Vértiz, Eje Central, Viaducto Miguel Alemán, José María Izazaga.

Asamblea de Barrios Grupo Gabino Barrera

A las 16:00 horas acudirán a la Secretaría de Vivienda en la colonia Granjas México.

Alternativas viales: Río Churubusco, Eje 3 Oriente, Viaducto Miguel Alemán, Congreso de la Unión.

Rodadas motociclistas

Durante la noche se realizarán recorridos simultáneos de grupos de motociclistas desde Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán y Calzada de la Viga.

Alternativas viales: Periférico Sur, Canal de Miramontes, Eje 6 Sur, Avenida Tláhuac, Río Churubusco.

Rodadas ciclistas y patinada nocturna

El Contingente Ciclista participará en la movilización del 2 de octubre con dirección al Zócalo, mientras que Chirimixquic’s Bike recorrerá vialidades de Tláhuac y Milpa Alta.

Asimismo, agrupaciones de patinaje urbano realizarán un recorrido de 24 horas a partir de las 21:00 horas desde la Alameda Central.

Alternativas viales: Eje Central, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Fray Servando Teresa de Mier, Avenida Juárez.

Eventos masivos

Además de las movilizaciones, se esperan fuertes concentraciones de personas por eventos como los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte, Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros y Cultura Profética en el Pepsi Center.

También se realizarán funciones de lucha libre en la Arena México, Monster Jam en el Palacio de los Deportes, el encuentro Pumas vs Tigres Femenil en Ciudad Universitaria, la Fitness Expo en el WTC y la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta.