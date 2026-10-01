Oriente de CDMX de nueva cuenta fue azotado por las fuertes lluvias

La zona oriente de la Ciudad de México fue azotada este jueves por fuertes precipitaciones que causaron inundaciones en diversos puntos, sobre todo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac.

Una de las mayores afectaciones se dio en el paradero de autobuses ubicado sobre Eje 6 y Rojo Gómez, a un costado de la Central de Abastos, el cual quedó inundado, lo que provocó un impacto directo en la circulación en la zona.

En el caso de la alcaldía Iztacalco, las afectaciones llegaron a los domicilios. Vecinos de la privada Benítez y privada Rosa María, en la colonia agrícola Pantitlán, denunciaron que el agua comenzó a meterse a sus hogares tras las fuertes precipitaciones de este jueves.

Foto: Especial

La calzada de Ignacio Zaragoza también se vio afectada por graves inundaciones y encharcamientos, sobre todo con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En esa misma zona, la estación Pantitlán del Metro de la Ciudad de México también sufrió los estragos de la precipitación, ya que se inundaron algunos pasillos.

Foto: Especial

Todo ello provocó caos en la circulación de diferentes avenidas, como el Circuito Interior y el Boulevard Puerto Aéreo. Asimismo, calzada de Tlalpan también presentó algunos retrasos en el flujo vehicular.

Cabe señalar que la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Roja en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza por lluvias de entre 50 y 70 milímetros, así como caída de granizo, por lo cual hizo un llamado a la población a mantener todas las medidas de prevención.