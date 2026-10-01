“Grave”, muerte de niños en el IMSS: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como “grave” la muerte de tres niños en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

La titular del Ejecutivo adelantó que este jueves, Zoé Robledo, el titular del IMSS deberá presentarle un informe inicial de las razones de los fallecimientos de los tres recién nacidos, caso que ya es analizado por especialistas del instituto y externos a la institución.

“Él me va a dar el informe, para ver exactamente qué es lo que está pasando en estos sitios. Es algo grave, evidentemente. Se está apoyando a las familias y tiene que llegar la investigación a las últimas consecuencias”, enfatizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo reconoció que Robledo, además, está atendiendo a las familias de los cinco niños fallecidos en un hospital en Durango, hace dos semanas, presuntamente por la infección causada por una bacteria.

“Zoé fue, el caso de Durango, estuvo ahí y ahora es un caso en Jalisco”. Comentó Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

En el caso de Durango, se presume que se trató de una bacteria resistente a los antibióticos disponibles en el IMSS, en tanto que en el caso de Jalisco aún se realizan las investigaciones requeridas.