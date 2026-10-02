Equipos de emergencia liberan la estación Tepito; se restablece servicio en la Línea B del Metro

La circulación de trenes en la Línea B del Metro de la Ciudad de México presentó afectaciones la mañana de este viernes 2 de octubre, luego de que se registrara un incidente en la estación Tepito, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio mientras se realizaban maniobras de emergencia.

A las 8:01 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio se encontraba momentáneamente detenido debido a trabajos en la zona de vías. De acuerdo con el reporte oficial, personal operativo acudió al lugar para atender la situación y restablecer la circulación lo antes posible.

Según la información difundida por el organismo, una persona presuntamente se arrojó al paso del tren en la estación Tepito, motivo por el que se activaron los protocolos de atención y rescate.

La interrupción afectó a usuarios de la Línea B, que conecta Ciudad Azteca con Buenavista, quienes tuvieron que buscar rutas alternas mientras concluían las labores de emergencia.

Más de media hora después del incidente, el STC Metro informó que los trabajos habían finalizado y que la circulación se reanudaba de manera normal en toda la línea.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron apoyo a usuarios en la zona de Calzada de Tlalpan, donde se reportaron acciones de asistencia derivadas de las afectaciones en el sistema de transporte.

Durante la suspensión temporal del servicio, los usuarios pudieron utilizar como alternativas la Línea 5 del Metrobús, rutas de transporte concesionado sobre Eje 1 Norte y servicios de conexión con otras líneas del Metro que enlazan con la Línea B.