Marcha por el 2 de octubre; ruta desde Tlatelolco, cierres viales y estaciones cerradas

Este viernes, las principales avenidas y vialidades de la Ciudad de México volverán a ser el escenario de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre. Esta movilización tiene como propósito central mantener vigente la memoria histórica y recordar los acontecimientos del Movimiento Estudiantil de 1968.

La movilización tiene prevista su concentración a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, desde donde miles de estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos y colectivos avanzarán hacia el Zócalo capitalino.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 2 de octubre?

De acuerdo con la convocatoria, el contingente partirá de la Plaza de las Tres Culturas y avanzará por avenida Ricardo Flores Magón para incorporarse posteriormente al Eje Central Lázaro Cárdenas.

La movilización continuará hacia el Centro Histórico, donde tomará avenida 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizará el tradicional mitin político-cultural.

Calles afectadas por la marcha

Las principales vialidades que podrían registrar cierres parciales o totales conforme avance el contingente son:

Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Calle Francisco I. Madero

Calles del perímetro del Zócalo capitalino

Avenida Juárez

Tramos de Paseo de la Reforma cercanos al Centro Histórico

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar transporte público cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes viales durante el desarrollo de la movilización.

Alternativas viales

Autoridades capitalinas invitan a la ciudadania a evitar las zonas de mayor concentración y recomiendan tomar las siguientes alternativas.

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza

Eje 1 Oriente Circunvalación

José María Izazaga

Circuito Interior

Fray Servando Teresa de Mier

Afectaciones en Metro, Metrobús y Trolebús

Tanto el Metro como el Metrobús mantendrán informados a los usuarios minuto a minuto a través de sus portales web institucionales. Cabe destacar que el servicio general no será suspendido, pero los cierres de estaciones y los desvíos de rutas se ajustarán en tiempo real según el avance del contingente y la afluencia de personas.

Sistema de Transporte Colectivo Metro

Estación Tlatelolco (Línea 3): Se prevé una concentración masiva y alta afluencia de pasajeros por ser el punto de reunión inicial de la marcha.

Estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2): Podría registrar un cierre temporal y preventivo de accesos al ubicarse en la zona de destino de la movilización.

Red General: Operará de manera regular, sin suspensiones generales programadas hasta el momento.

Sistema Metrobús

Líneas 1, 3, 4 y 7: Experimentarán modificaciones en sus trayectos habituales y horarios de paso.

Estación Tres Culturas (Línea 7): Anticipa un incremento notable en la demanda de usuarios durante las horas previas al arranque del evento.

Sistema Trolebús

Corredor Eje Central: Se contemplan desvíos viales, suspensión provisional de paradas intermedias o un esquema de servicio fragmentado (circuitos) durante el cruce de los manifestantes.

¿Qué se conmemora el 2 de octubre?

La marcha recuerda los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde un mitin estudiantil terminó en una represión que marcó la historia política y social de México.

El movimiento estudiantil estuvo integrado principalmente por alumnos de instituciones como la UNAM y el IPN, quienes exigían, entre otros puntos, la liberación de presos políticos, la derogación del delito de disolución social y el cese de la represión policial.