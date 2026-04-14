Consiguen trabajadores control de Metro Energía y mantenimiento a trenes 

Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), el gremio del Metro consiguió realizar el mantenimiento de los trenes de la Línea 12 y la operación del sistema eléctrico Metro Energía.

Así lo difundió este martes el sindicato, que indicó que los trabajadores se beneficiarán con más horas extra hasta duplicar su salario y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) conseguirá estos servicios, pero a un menor precio que el que ofrecen las empresas privadas.

El beneficio es para los trabajadores, trabajan tiempo extra y se duplica su salario. Pero se realiza con personal experto y con conocimientos de la técnica Metro. Y cuesta menos de lo que cobran las compañías extranjeras o nacionales”, indicó el SNTSTC.

Mantenimiento a trenes

Actualmente, el mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 lo realiza la empresa CAF.

Foto: @MetroCDMX

Así ha ocurrido desde la inauguración de la Línea Dorada en 2012, como parte del contrato de prestación de servicios que tuvo una inversión de unos 22 mil millones de pesos por los 30 trenes modelo FE10.

Sin embargo, en 2027 concluirá el contrato con la empresa de origen español.

En tanto, Metro Energía es un sistema eléctrico ubicado en el Complejo Delicias, el cual incluye una de las subestaciones más modernas de la capital que se construyó durante la administración anterior con una inversión de unos cuatro mil 500 millones de pesos.

El desarrollo de la infraestructura estuvo supervisado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este sistema abastece de energía a las Líneas 1, 2 y 3, que son las más importantes por afluencia de la red del Metro.

Foto: @MetroCDMX

Inversión por 5 mil millones

El SNTSTC, liderado por Fernando Espino, también difundió que como parte de los acuerdos alcanzados con el STC se realizará una inversión adicional de más de cinco mil millones de pesos en mantenimiento, materiales, refacciones y herramientas, lo que también beneficiará a los trabajadores y a los usuarios.

Los acuerdos se alcanzaron luego de que el sindicato realizó el viernes y el lunes acciones de protesta, como no cubrir horas extra, lo que generó que salieran a dar servicio menos trenes de los que operan cotidianamente.

Ello generó aglomeraciones de usuarios en espera de que pasaran los trenes en toda la red del Metro.

Foto: @MetroCDMX

*DRR*